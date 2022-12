Francesco Totti innamorato pazzo, l’ultimo gesto per Noemi Bocchi: non bada a spese

Francesco Totti non ha badato a spese per l’ultimo regalo donato alla sua nuova compagna Noemi Bocchi. Ecco il gesto dell’ex calciatore.

Durante l’estate 2022 e anche nei mesi a seguire non si è fatto altro che parlare della separazione di Ilary Blasi con Francesco Totti e della nuova storia d’amore di quest’ultimo con Noemi Bocchi.

Subito dopo la notizia della fine del matrimonio, tutti quanti i giornali hanno cercato di scoprire quale fosse la verità che ha fatto decidere ad una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo di mettere un punto.

Francesco Totti e il nuovo regalo per Noemi

Dopo tante ipotesi e false notizie, è stato lo stesso Totti a decidere di parlare sulle pagine del Corriere della Sera svelando di aver scoperto che la Blasi lo stava tradendo dopo un periodo che le dava poche attenzioni.

Nella stessa intervista, l’ex calciatore giallorosso, ha confermato la storia d’amore con Noemi Bocchi, conosciuta durante un torneo di padel nel 2021 ma la cui storia è iniziata nei primi giorni del 2022.

A quasi un anno dall’inizio del loro rapporto, soltanto da pochi mesi, Totti e Noemi hanno deciso di farsi vedere in pubblico senza problemi, dopo che per tanto tempo hanno cercato di non farsi beccare dai paparazzi.

La donna è una designer floreale molto famosa nella capitale e anche lei ha alle spalle un matrimonio terminato con Mario Caucci, imprenditore e team manager del Tivoli Calcio, da cui ha avuto due figli.

Il dono dell’ex giallorosso

Le cose tra la Bocchi e l’ex Capitano dell’AS Roma sembrano andare sempre meglio e Totti sembra aver perso completamente la testa per lei a tal punto da non badare a spese per i regali nei suoi confronti.

Dopo essersi trasferito in un super attico a Roma Nord, Totti ha regalato alla Bocchi un anello di circa 300.000 euro che la donna ha sfoggiato durante il viaggio a Dubai, e le ha regalato anche un’auto elettrica dal valore di 50.000 euro, da lui sponsorizzata.

Ma i doni non finiscono qui, perché l’ex calciatore ha deciso di regalare alla sua compagna qualcosa di veramente prezioso che potrà adempire alle sue mancanze quando sarà fuori per gli impegni lavorativi.

Totti, infatti, ha regalato a Noemi un cagnolino, Simba, un bulldog francese con la quale la donna è stata fotografata dal settimanale Nuovo, all’uscita di una clinica veterinaria della capitale mentre lo teneva tra le sue braccia.

Un regalo molto particolare e simile a quello che la donna ha fatto a Cristian, figlio di Francesco Totti, per i suoi 17 anni. Infatti, la Bocchi ha regalato al primogenito del suo compagno un cane che Cristian ha chiamato Tyson, come il famoso pugile.

Sembra che tra Noemi e i figli di Totti ci sia un buon rapporto e spesso passano del tempo assieme e questa cosa secondo alcune indiscrezioni non fa saltare di gioia Ilary Blasi che ha trovato anche lei un nuovo amore.

Per adesso, i rapporti tra Totti e la Blasi si limitano alla gestione e all’educazione dei propri figli e alla decisione della divisione dei beni che si concluderà con dei processi nei prossimi mesi.