Francesco Totti e Ilary, tremendo botta e risposta: la frecciatina era inaspettata

Quella che sembra una telenovela tra Francesco Totti ed Ilary Blasi non accenna a terminare. Vediamo un nuovo capitolo della saga.

Un botta e risposta degno di una commedia e che nessuno si aspettava da Francesco Totti ed Ilary Blasi.

La separazione di Francesco Totti

Dopo 20 anni d’amore Francesco Totti ed Ilary Blasi hanno scelto di separarsi. Ormai questa è una cosa nota, dato che la fine della loro relazione è stata sulle pagine rosa durante tutta l’estate e sembra continuare ancora molto a lungo.

La separazione è stata annunciata ai fan della coppia attraverso un comunicato stampa disgiunto. Dopo di allora sono iniziati a volare gli stracci e numerose frecciatine più o meno velate sia dall’una che dall’altra parte.

Intanto, resta una separazione effettiva che deve essere discussa in Tribunale non solo, per decidere la distribuzione dell’Impero ma anche e soprattutto, per la gestione dei tre figli.

Totti e Blasi in tribunale: le parole dell’avvocato

Le ultime ore hanno visti impegnati sia Francesco Totti che Ilary Blasi in Tribunale. La prima udienza li aveva visti assenti. Ieri, in Tribunale si sono riuniti gli avvocati per decidere sul ricorso presentato da Ilary che voleva le borse. In pratica, c’è stato un rinvio a giudizio, una pratica molto comune in questa fase del Tribunale. Eppure, fuori dalla struttura romana erano assiepati decine di fotografi e paparazzi di ogni tipo per carpire notizie. L’avvocato di lui, Annamaria Bernardini Pace ha affermato:

“Oggi non c’era nessuno e non è successo niente. Questa è la causa di Ilary che rivuole le sue borse pur non restituendo i Rolex e il giudice si è riservato di decidere in data da destinarsi”.

Le frecciatine sui social tra Francesco e Ilary

Sia Francesco Totti che Ilary Blasi hanno scelto i social per mandarsele a dire. Non stories di loro da soli come protagonisti ma anche con i figli che nascondono delle frecciatine molto evidenti.

E’ noto che il Pupone ha scelto di uscire allo scoperto insieme alla sua Noemi. Lo ha fatto anche pubblicando alcuni video insieme che li immortalava in un locale. Dopo quell’episodio, Ilary ha scelto di pubblicare una storia in cui viene ritratta la figlia Isabel in palestra con i pattini.

Fin qui niente di strano, fino a quando Totti non ha condiviso una story con il figlio Cristian. Agli occhi di molti, questa è parsa come una risposta ad Ilary, dimostrando (a lei e ad i follower) che anche lui passa il resto delle sue giornate insieme ai suoi bimbi.

Le prime battibeccate erano relative ai Rolex di lui e alle borse, scarpe ed accessori preziosi di lei. In prima battuta, Ilary Blasi aveva chiesto la restituzione dei suoi accessori firmati. Francesco Totti aveva risposto dicendo di averli tenuti in ostaggio a seguito del fatto che lei aveva fatto lo stesso con i suoi Rolex (circa 700 mila euro). Ha fatto seguito un video di lei davanti ad una vetrina dei famosi orologi. Lui ha fatto lo stesso creando uno scenario in cui veniva rappresentata una boutique famosa.