Francesco Totti, conoscevi il suo titolo di studio? Il Pupone ha sorpreso tutti

Non tutti sanno che Francesco Totti ha un titolo di studio inaspettato. Ecco in cosa è diplomato l’ex calciatore.

Francesco Totti è una vera e propria leggenda per tutti i tifosi giallorossi per via delle sue performance sui campi da gioco dove si è contraddistinto in tutti gli anni del suo percorso calcistico.

La sua fede per i colori giallorossi hanno fatto si che sia diventato l’emblema stesso del club dell’AS Roma a tal punto che, nonostante abbia lasciato il calcio giocato da cinque anni, ancora oggi la sua presenza si fa sentire sulla squadra.

Francesco Totti: ecco il suo titolo di studio

La sua maglia, la numero 10, non è stata ancora assegnata a nessun altro giocatore dopo il suo ritiro dal calcio giocato anche se in questa stagione era stata proposta al calciatore argentino Paulo Dybala.

Quest’ultimo, però, riconoscendo l’importanza che la maglia ha nel cuore dei tifosi giallorossi, ha deciso di non accettare la proposta, che è stata invogliata anche dallo stesso Totti, preferendo il numero 21.

In molti, si aspettano che a prendere la maglia numero 10 della Roma sia proprio un altro Totti e questa volta stiamo parlando di suo figlio Cristian, che attualmente gioca nella squadra Under 18 del club della Capitale.

Molti sono i tifosi che credono che il primogenito di Totti possa debuttare in prima squadra nel giro di qualche anno e secondo alcuni di questo sarebbe l’unico vero erede che potrebbe ereditare la maglia di suo padre, dimostrando di meritarsela.

Totti però non è stato solo un calciatore, ma ha avuto modo in tutti questi anni di farsi conoscere anche fuori dal campo di calcio a partire con le barzellette che si sono create su di lui.

Proprio per via della diffusione di queste, Totti ha creato dei filmati con altri suoi colleghi e un libro dove ha racchiuso tutte le migliori che si sono trasmesse nel corso degli anni, per poi pubblicare in seguito un libro autobiografico intitolato Un Capitano.

Da questo, è stata tratta una serie tv, intitolata Speravo de morì prima, come il nome di uno dei capitoli dell’opera, dove si racconta la vita del calciatore fino al suo addio al calcio e ad interpretare Totti è stato l’attore Pietro Castellitto.

Il diploma del calciatore

L’importanza di Totti nel mondo del calcio italiano ha dato modo anche di creare un docu-film dove si ripercorre tutta la sua carriera calcistica. Il risultato dal titolo Mi chiamo Francesco Totti ha ricevuto il David di Donatello come miglior documentario.

Ma non tutti sanno che Francesco Totti mentre si allenava per diventare il calciatore che tutti quanti amano ha anche avuto modo di studiare e di proseguire gli studi per rendere orgogliosi i suoi genitori.

Infatti, il calciatore non ha mai avuto una grande simpatia per i libri scolastici e per la scuola in sé ma ha cercato di metterci tutte le sue forze per dare una soddisfazione a sua madre e suo padre.

Con qualche sforzo, Totti è riuscito a diplomarsi e ha ottenuto il titolo di studio in ragioneria e adesso cerca di far in modo che anche i suoi tre figli ottengano un buon risultato scolastico.

Infatti, uno degli obiettivi di Francesco è quello di essere un buon padre e di educare i suoi figli al massimo diventando un punto di riferimento per loro e come si può notare da alcune foto, sembra esserci riuscito alla grande.

Totti, come anche la sua ex moglie Ilary Blasi, è legatissimo alla sua prole e i tre figli sembrano ricambiare l’affetto nei suoi confronti amandolo alla follia come dichiarato nelle loro storie di Instagram in occasione del 46° compleanno del calciatore.