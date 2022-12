Francesca Michielin dopo X Factor annuncia il suo tour in teatro

Reduce dalla conduzione di X Factor 2022, Francesca Michielin è pronta per una nuova avventura: all’inizio del 2023, infatti, partirà per un tour nei teatri, che toccherà praticamente gran parte dell’Italia.

Francesca Michielin ha appena festeggiato dieci anni di carriera nonostante la sua giovanissima età (ha appena 27 anni). Per lei questo è un traguardo enorme, che ha volto celebrare prima conducendo X Factor, il talent che ne ha consacrato il successo, e poi con un tour nei più prestigiosi teatri del Paese che prenderà il via a febbraio del 2023.

Francesca Micheilin ad X Factor

X Factor è appena terminato, ma per Francesca Michielin, la conduttrice, il viaggio è appena iniziato. Viaggio inteso nel senso letterale del termine se pensiamo che la cantante si sta preparando per il suo nuovo tour, che partirà a febbraio del 2023. Instancabile, perfezionista, sempre riservata e quasi timida quando si tratta di ricevere complimenti, quasi come se pensasse di non meritare tante “feste”, la Michielin quest’anno, per celebrare i suoi primi dieci anni di carriera, ha deciso di spogliarsi eccezionalmente dalle sue vesti di cantante e indossare quelle di conduttrice. Dove? Ovviamente nel luogo dove tutto ebbe inizio, quello in cui ha posto le base della sua carriera quando aveva solo 16 anni e in cui arrivò, per sua stessa ammissione, grazie a sua madre, che la portò a fare i provini quel famoso 8 luglio del 2011 a fare i provini: X Factor.

Ebbene, è appunto quello l’anno in cui tecnicamente iniziò tutto. Entrata a far parte del talent – nella squadra Under Donne capitanata da Simona Ventura, Francesca riuscì a vincere il programma, sbaragliando la concorrenza senza troppi problemi. Il 6 gennaio del 2012 fece ufficialmente il suo ingresso nel mondo discografico: Distratto, il singolo portato come inedito durante il suo percorso, venne pubblicato dalla Sony Music, arrivando in pochissimo tempo in vetta alle classifiche e divenuto un successo talmente grande da essere certificato disco multiplatino per le 60mila copie vendute e da essere inserito nel film 10 regole per fare innamorare. Anche l’omonimo EP divenne un successo altrettanto grande e da lì iniziò ufficialmente la sua carriera nel mondo musicale.

Addirittura pochissimo tempo dopo – il 17 febbraio dello stesso anno cioè – la Michielin riuscì ad arrivare sul palco di Sanremo, anche se non come cantante in gara, ma come duettante accanto a Chiara Civello, ma poco importa: a soli 16 anni (quasi 17) è riuscita a calcare il palco dell’Ariston ed è questo che conta davvero.

Da allora quello che è accaduto nella vita e nella carriera di Francesca Michielin è noto: quattro album – Riflessi di me, di20, 2640, Feat (stato di natura) – sei tour, tantissime collaborazioni – tra cui non possiamo citare quelle con Fedez, con cui ha cantato Magnifico, ma anche Chiamami per nome, brano che ha permesso loro di partecipare a Sanremo – e numerosi premi e riconoscimenti (basti pensare che solo quest’anno la cantante ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello con il brano Nei Tuoi Occhi, una ai Nastri D’Argento con il brano Nei Tuoi Occhi e un Tim Music Awards Speciale per i primi dieci anni di carriera).

E non solo, perché a febbraio di quest’anno si è laureata a pieni voti in Canto Jazz al Conservatorio di Musica “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto, segno del fatto che Francesca non si accontenta mai, vuole sempre di più. Ma non finisce neanche qui, perché mentre era intenta a studiare e a prepararsi per il suo nuovo ruolo di conduttrice, la Michielin ha trovato anche il tempo di pubblicare alcuni singoli, tra cui bonsoir e Occhi grandi grandi (entrambi per Columbia Records/Sony Music Italy).

In questo quadro idilliaco si inserisce anche il suo nuovo succitato tour, che prenderà il via verso inizio 2023.

Il nuovo tour nei teatri

Sarà prodotto da Vivo Concerti e si chiamerà bonsoir! – Michielin10 il nuovo imminente tour di Francesca Michielin a teatro. Continuano insomma le celebrazioni dei suoi primi dieci anni di carriera (considerando che di anni l’artista ne ha soli 27 è più che un grande traguardo da festeggiare) e si sposteranno in pratica dal palco di X Factor a quello dei più grandi teatri di Italia.

Abbiamo già avuto un piccolissimo assaggio delle sue performance durante la finale del talent, in cui ha duettato con tutti e quattro i finalisti – Beatrice Quinta, Linda, i Tropea e i vincitori, i Santi Francesi – e sia prima che dopo si è esibita da sola (anche al pianoforte), riproponendo alcuni dei suoi maggiori successi, tra cui anche Magnifico, sotto gli occhi di Fedez, con cui ha inciso la versione originale risalente al 2014.

Cosa dobbiamo aspettarci quindi dal tour di Francesca Michielin? Ovviamente la scaletta – essendo una festa comunque in un certo senso, ma anche un riassunto di questi anni di instancabile lavoro – dovrà contenere i brani più celebri della cantante, attingendo quindi sia dal presente che dal passato. E così, accanto ai succitati singoli recenti bonsoir e Occhi grandi grandi, troveremo anche il suo inedito di esordio Distratto, ma anche altri suoi successi come L’amore esiste a Nessun grado di separazione.

C’è da dire che le prime date sono già sold out e che a quelle previste in origine ne sono state aggiunte altre proprio di recente.

Ecco quindi il calendario aggiornato: