Forti nevicate in California, scatta l’allerta bufere

In queste ore si stanno abbattendo forti nevicate su tutto il sud della California, anche su Los Angeles dove è scattata l’allerta bufera. Non si verificava una nevicata del genere dal 1989. A riportare la notizia è la Cnn.

Le strade principali nelle zone colpite dalle intense nevicate sono state tutte chiuse a causa del ghiaccio e della neve, al momento le autorità non hanno reso noto quando sarà ripristinata la corretta circolazione. A causa delle tempeste invernali circa 1 milione di case e di attività commerciali in tutti gli Stati Uniti sono fuori uso.

La Cnn ha reso noto che nelle scorse ore e ancora adesso un’importante e brutale tempesta invernale sta colpendo tutto il sud della California, sul territorio si stanno registrando intense nevicate come non si vedevano da decenni.

Numerosi i disagi che si stanno verificando. Le strade principali presenti nelle zone colpite sono al momento tutte chiuse al traffico a causa della neve e del ghiaccio, le autorità ancora non sanno quando verranno riaperte e quindi quando verrà ripristinata la circolazione.

Chiuse anche le autostrade principali, tra cui alcuni tratti dell’autostrada che collega Messico, Stati Uniti d’America e Canada e non è prevista la riapertura in tempi brevi.

Anche a Portland e nella zona Nord/Ovest del Paese sono state chiuse al traffico diverse strade dopo che la seconda nevicata di queste ore, una tra le più intense viste dalla città, ha imbiancato le strade portando quasi 28cm di neve.

Secondo il National Weather Service le intense nevicate potrebbero causare conseguenze gravi anche per la vita delle persone soprattutto nella California meridionale.

NWS fa sapere che anche le zone a valle, dove le nevicate sono rarissime, potrebbero essere colpite dalla tempesta e ritrovarsi imbiancate nelle prossime ore.

Diversi i disagi che si stanno riscontrando, la neve e il vento di queste ore hanno compromesso e danneggiato diverse linee elettriche privando oltre 100 mila abitazioni sul territorio dell’energia elettrica, a riportarlo è Poweroutage.

In Michigan, nella zona Nord/Est del Paese, sono migliaia le persone che sono rimaste senza elettricità in queste ore, la tempesta nella città aveva iniziato a colpire già dall’inizio della settimana e ha causato il gelo non solo sulle strade ma anche sui pali, rami e sulle linee elettriche.

A Los Angeles è scattata l’allerta bufera, un avvenimento che non si vedeva dal 1989, in tutta la città a causa dell’intensa neve ci sono numerosi disagi.

Su tutti i social network principali sono diventate virali le foto che ritraggono la California imbiancata, persino l’iconica scritta “Hollywood” è stata ricoperta dalla neve.

Sono oltre 1200 i voli che sono stati cancellati in queste ore e altri 17mila hanno invece subito importanti ritardi già da ieri.

Oltre alla neve anche le piogge destano preoccupazione

In altre zone della California la minaccia non è la neve ma le forti piogge che potrebbero causare importanti inondazioni.

Nelle prossime ore secondo il servizio meteorologico nazionale sono attesi più di 23 cm di pioggia, queste forti piogge potrebbero portare a colate detritiche soprattutto nelle zone che negli ultimi anni sono state colpite dai grandi incendi.

In alcune zone della California sono state già emessi avvisi di evacuazione invitando i residenti a tenersi pronti per allontanarsi in tempi brevi dalle loro abitazioni.

Nella zona della California meridionale e sulle catene montuose della Sierra Nevada sono invece scattati gli avvisi per le bufere di neve, in queste zone è previsto un accumulo di circa 1,5 mt.

Le temperature potrebbero scendere di molto rispetto alle medie stagionali, ci si attende perciò un evento storico senza precedenti che porterà non solo neve alta sulle vette più alte della zona ma anche la neve a bassa quota.