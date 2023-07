Forte grandinata in Veneto, danni a coltivazioni e auto

Un’Italia letteralmente spaccata a metà dal punto di vista meteorologico. Al centro ed al Sud il caldo non dà tregua, mentre al Nord arriva il maltempo che causa, anche, gravi danni.

In Veneto, violenti temporali si sono abbattuti su tutta la provincia di Treviso, causando non pochi danni. Un uomo, invece, è morto in Lombardia.

Maltempo, danni in Veneto

Gravi danni si sono registrati a causa del maltempo in provincia di Treviso, in Veneto. I vigili del fuoco sono stati impiegati tutta la notte a causa proprio delle tantissime richieste di interventi che sono arrivate alla centrale operativa, a causa proprio dei danni provocati dalla violenta tromba d’acqua che si è abbattuta sull’intera zona.

Acqua, grandine e vento si sono abbattuti su tutta la regione e da Treviso a Venezia, da Verona a Padova, gli interventi sono stati numerosi, causa anche la caduta di alberi e piante sulle arterie stradali che hanno causato danni. Ma il violento temporale non si è abbattuto solo sul Veneto, ma anche in Lombardia.

A Prevalle, in provincia di Brescia, la pioggia ha provocato la morte di una persona. Un uomo era in sella alla sua bicicletta, seguito da sua moglie e da sua figlia che erano in auto, quando è scivolato ed è stato investito. Aveva 53 anni e ad ucciderlo è stato, proprio, l’auto guidata dalla moglie. L’incidente è avvenuto verso le ore 21.30. Complice la forte pioggia. L’uomo sarebbe scivolato, finendo sotto le ruote del veicolo che lo seguiva a pochi metri.

In Lombardia, un uomo è morto

Un maltempo che sta flagellando tutto il Nord, come dicevamo, con violenti temporali e forti grandinate. Tante sono le immagini che i cittadini stanno postando sui vari social circa proprio la devastazione che la pioggia e soprattutto la grandine stanno causando. Chicchi di grandine grandi come palline da tennis, come non si erano mai visti in piena estate, sono sintomi di eventi estremi.

