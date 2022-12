Forte gelo d’Africa in arrivo nel 2023: quali zone saranno colpite

Ecco qual è il meteo delle prossime settimane e in particolare dell’inizio del 2023. Alcune zone verranno colpite dal forte gelo d’Africa.

Le previsioni del meteo delle prossime settimane ci dicono che una nuova perturbazione in arrivo. Temperature basse e a tratti gelide per i venti provenienti dall’Africa.

Una nuova perturbazione in arrivo

Gli italiani non vedono l’ora di andare in ferie e di godersi un meritato riposo. C’è chi va in vacanza in montagna, magari a sciare, chi si sposta nella propria casa vicino alla costa o in campagna e chi invece vuole semplicemente stare a riposo.

Tutti gli italiani, però, vorrebbero trascorrere delle vacanze all’insegna del bel tempo, per avere la possibilità di dedicarsi ad attività dinamiche sia dentro che fuori dalla propria casa. Devono sapere che i questi ultimi giorni del 2022 le previsioni ci dicono che è in arrivo una nuova perturbazione, che condizionerà inevitabilmente il tempo atmosferico anche in Italia.

Si tratta di una vera e propria accelerazione invernale che porterà a un abbassamento repentino delle temperature, con conseguenze su tutto il territorio. Gli esperti ci dicono che la nuova alta pressione potrebbe insistere in queste ultime settimane e durare anche all’inizio del 2023.

Ma cosa succederà nel dettaglio? La nuova pressione potrebbe ricevere forza da un clima mite subtropicale. Questo incontro potrebbe sfociare in una struttura solida anticiclonica. In risposta di ciò, potrebbe arrivare un affondo depressionario oceanico concentrato sua sulla Penisola Iberica che sulle zone dell’Africa del nord.

Di conseguenza, dobbiamo approfittarne per goderci questi giorni di sole e di temperature nella media, visto che presto potremmo salutare questo clima, che lascerà spazio a temperature decisamente più basse e rigide.

Arriva il gelo che durerà anche nel 2023

La situazione che vi abbiamo descritto dovrebbe cominciare il suo processo nei prossimi giorni e proseguire con quest’andatura anche nel 2023. Il nostro Natale italiano dovrebbe essere piuttosto sereno, ma è dal periodo successivo a questa festività che partiranno le temperature basse.

Il tempo soleggiato potrebbe alternarsi intanto a delle nebbie, che prenderanno il sopravvento soprattutto nella prima mattinata. Saranno visibili sia sulle pianure e nelle valli.

Tutto quello che dovremo aspettarci in questi giorni è qualche insidia oceanica che potrebbe configurarsi nella zona nord occidentale dell’Italia e sulla parte nord della Toscana.

Gli ultimi giorni del mese, invece, verranno contraddistinti da una forte stabilità anticiclonica. Tutto quello che emerge dalle previsioni è che vi sarà un grande rafforzamento del Vortice Polare.

Questo rafforzamento potrebbe anche durare nelle prime settimane del 2023 e addirittura per mesi. Gennaio e febbraio, quindi, dovrebbero essere caratterizzati da temperature basse. Si tratta di un vero e proprio gelo causato dall’arrivo del vento freddo d’Africa.

I meteorologi, però, sperano che in qualche modo la tendenza possa invertirsi e che questi venti si allontanino dal nostro Paese. Se così fosse, potremmo goderci delle temperature nella media su tutto il territorio, durante tutto il periodo invernale.

Ricordiamo a tutti coloro che sono interessati alle variazioni del meteo di continuare a seguirci, perché le previsioni risultano molto più affidabili a distanza di 5 giorni dalla data d’interesse.