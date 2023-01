Forno, consuma un sacco: con 1 cucchiaio azzeri in qualche secondo la bolletta

Accendere il forno, in questo momento storico, potrebbe incidere tanto in bolletta. Scopri come risparmiare qualcosa grazie ai consigli degli esperti.



Sapevi che se il forno è sporco e maleodoroante oltre ad essere antigienico può consumare anche molto di più?

Forno sporco: consuma di più

Come tutti gli elettrodomestici, anche accendere il forno in questo momento storico può costare un bel po’. Gli aumenti delle bollette per il costo del gas e dell’energia elettrica ci stanno facendo vivere un inverno all’insegna dell’attenzione e del risparmio.

Inoltre, non tutti sanno che anche il forno, come altri elettrodomestici, per poter funzionare correttamente e non sprecare energia, dovrebbe essere controllato periodicamente. In questo modo, le sue prestazioni potrebbero essere mantenute ottimali.

Un forno sporco, oltre a consumare più energia del dovuto, può essere anche sgradevole ma pericoloso per la salute. Il cibo bruciato depositato sulle griglie può diventare cancerogeno e, alla lunga, puzzare. Per pulirlo velocemente, senza troppi sforzi, esiste un ingrediente naturale molto utilizzato in cucina e per le pulizie domestiche. Vediamo qual è.

L’ingrediente per evitare di sprecare energia

Nel corso della manutenzione periodica del tuo forno, oltre alla pulizia dovrai verificare anche una serie di altri fattori. Un forno la cui porta non chiude correttamente, ad esempio, quando è in funzione farà disperdere il calore e quindi consumare di più perché i tempi di cottura saranno dilatati.

Di questi tempi, inoltre, bisogna stare anche particolarmente attenti al forno preriscaldato, un’abitudine che può essere tranquillamente evitata. L’elettrodomestico, infatti, raggiunge la temperatura molto prima che la pietanza venga infornata. Il risultato è uno spreco di energia.

La pulizia costante, come dicevamo più sopra, è fondamentale per evitare sprechi e, per fortuna, esiste un ingrediente che, con un solo cucchiaino può aiutarci nell’igienizzazione del forno.

Versa 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio in una ciotola di vetro piena d’acqua da mettere nel forno, caldo a 180°C. Lasciare in azione per qualche minuto. L’acqua, evaporando, agisce sciogliendo lo sporco e assorbendo i cattivi odori. Dopo, quando il forno si sarà raffreddato, passa con un panno umido per togliere tutti i residui. Potrai ripetere questa operazione con cadenza periodica.

Il bicarbonato è un ingrediente molto usato in cucina sia per le preparazioni che per la pulizia. Se non dovesse bastare, però, ci sono altri ingredienti che possono aiutarti a sgrassare il tuo forno, soprattutto se non vi viene fatta manutenzione da molto tempo.

Nella ciotola, insieme al cucchiaio di bicarbonato, ad esempio, puoi mettere le due metà di un limone intero. In questo modo, il tuo elettrodomestico profumerà di buono. L’acido del limone aiuterà a sciogliere il grasso in minor tempo. Il limone potrà essere passato anche sul vetro dell’elettrodomestico per renderlo brillante. Provare per credere.