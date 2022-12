Forno a microonde: cosa non devi mai posizionare vicino ai fori di ventilazione

Il forno a microonde è sempre più presente nelle nostre case ma bisogna stare attenti a non poggiare mai un elemento vicino alle grate di fuoriuscita. Ecco cosa.

Molte volte, per via della vita frenetica e della mancanza di tempo, tendiamo a consumare prodotti che necessitano solo di essere riscaldati e che quindi basta inserirli in un forno a microonde per essere pronti per il pranzo o la cena.

Questo elettrodomestico si è diffuso sempre di più nelle nostre case a partire dagli anni 2000 ma la sua nascita risale agli anni ’50 quando in dimensioni più grandi era utilizzato nel campo della ristorazione.

Forno a microonde, cosa non appoggiare mai sulle grate di fuoriuscita: rischi il peggio

Solo verso la fine degli anni ’70 le sue dimensioni furono ridotte per far si che si risparmiasse spazio e a partire dagli anni ’80 fu messo in commercio ma i consumatori rimasero scettici per via del suo funzionamento.

Infatti, diversamente dai forni tradizionali, quello a microonde sfrutta l’elettricità e scalda la nostra vivanda sfruttando il calore delle sue cellule interne che grazie alla corrente elettrica si mettono in moto riscaldandosi.

Diversamente dal forno tradizionale, quello a microonde tende a non surriscaldarsi e i tempi di cottura sono di gran lunga inferiori a quelli tradizionali e serve per lo più per riscaldare i cibi.

Molte persone però, utilizzano il microonde anche per scongelare in fretta i cibi surgelati o per cuocere il latte o altre bevande in minor tempo possibile, ma ancora oggi sono tante le persone scettiche nei confronti di questo elettrodomestico.

Cosa non bisogna mai fare

Pare, che secondo questi consumatori, l’elettricità e il metodo utilizzato dal microonde faccia perdere sostanze nutritive e sapori agli alimenti venendo contaminate da energia statica che potrebbe creare problemi alla salute.

Questa ipotesi, è solo stata diffusa ma non ha nessuna fondamenta scientifica e pertanto bisogna sempre stare attenti a ciò che si legge in giro sui pericoli del microonde perché molti di questi potrebbero essere solo supposizioni infondate.

C’è però un’accortezza che bisogna fare quando utilizziamo questo tipo di elettrodomestico e riguarda i fori di ventilazione da dove fuoriesce l’aria che serve per far si che il forno a microonde funzioni alla perfezione.

Il tutto è dovuto al suo posizionamento, e quindi bisogna stare attenti che questi fori non siano mai chiusi e che asciugamani, canovacci o tovagliette non siano posizionate vicino a questi, che potrebbero impedirne la ventilazione e la fuoriuscita dell’aria.

Altro elemento importante è l’utilizzo dei contenitori, in quanto molti di questi potrebbero sciogliersi e danneggiare il nostro forno a microonde quindi è sempre meglio utilizzare contenitori adatti.

Ad esempio, la plastica è sconsigliata in quanto non resisterebbe alle alte temperature così come metallo o alluminio che potrebbe provocare delle scintille e bisogna sempre rimuovere la pellicola dagli alimenti.

La pellicola così come il polistirolo potrebbero creare delle sostanze tossiche al contatto con l’elettricità e provocare danni alla nostra salute, quindi è sempre meglio riscaldare le pietanze in questo elettrodomestico, in un tegame di vetro o di porcellana o ancora in terracotta.

Bastano questi accorgimenti per far si che il nostro forno a microonde sia utile per i nostri pasti veloci.