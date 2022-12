Forno, a cosa serve quel gancio? La risposta la conoscono in pochi: utilissimo

By

Ecco a cosa serve quel gancio misterioso presente su praticamente ogni forno prodotto negli ultimi anni.



L’importanza di avere un forno pulito

Avere un forno sempre pulito è fondamentale se si vuole mantenere intatta l’igiene della propria casa. Inoltre, è importante effettuare una pulizia profonda di quest’elettrodomestico, perché in questo modo i sapori delle pietanze che preparate al suo interno rimarranno intatte.

Purtroppo, infatti, il grasso rilasciato da alcune pietanze non fa altro che attaccarsi alle pareti del forno, incrostandolo sempre di più. Se non si effettua la pulizia tutte le volte che si usa il forno, infatti, questo grasso potrebbe anche non poter essere più rimosso.

Ciò comprometterebbe la cottura delle vostre pietanze e il forno stesso. Per questo è essenziale pulirlo in maniera efficace con prodotti specifici acquistati nei negozi. Se volete risparmiare, però, vi consigliamo di utilizzare alimenti come l’aceto e il limone, che hanno delle grandi proprietà sgrassanti e igienizzanti.

Esistono delle tecniche, inoltre, che vi permettono di pulire a fondo il vostro forno, senza sforzi. Una di queste si attiva all’uso del gancio nascosto. Questa manopola, infatti, si trova praticamente in tutti i forni e può svoltarvi davvero la giornata.



A cosa serve quel gancio del forno

Non tutti lo sanno, ma il forno ha delle funzionalità nascoste che potrebbero davvero facilitarvi la vita. Una di queste funzionalità è legata a un gancio sempre presente all’interno di quest’elettrodomestico.

Si tratta di un gancio nascosto dietro la porta di apertura del forno, che consente di manovrare il vetro e lo sportello stesso. Per poter sfruttare al massimo le sue potenzialità, dovremmo munirci di pazienza e attenzione, per evitare di fare dei seri danni.

Una manovra scorretta, infatti, potrebbe far sì che danneggiamo il vetro e lo sportello irrimediabilmente. Tante persone, che hanno paura di rompere il proprio forno, tendono a inserire un panno tra i due vetri per effettuare una pulizia purtroppo superficiale.

Superficiale proprio perché purtroppo lo spazio tra i due vetri è talmente stretto da non permetterci di arrivare fino in fondo. Il grasso, invece, riesce a infiltrarsi anche negli spazi più stretti, vincendo contro di noi.

Se vogliamo batterlo davvero, però, non dobbiamo fare altro che ruotare quelle linguette che si trovano alla base della porta e sforzarci di rimuovere la striscia dalla parte superiore della porta, per poi rilasciare il vetro.

Vi ricordiamo che questo è soltanto uno dei vari modi che ci permettono di rimuovere i ganci, perché la loro progettazione varia da produttore a produttore. In generale, il principio dovrebbe valere per tutti, ma vi consigliamo comunque si leggere il manuale d’istruzione prima di prendere qualsiasi iniziativa.