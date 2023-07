Fornace africana in Italia, caldo intenso in queste regioni: arrivano 42 gradi

Le proiezioni del meteo del nostro Paese prevedono che vi saranno temperature in aumento in Italia. Ecco dov’è che si potrebbero superare addirittura i 45 gradi.

Vi sveliamo quali regioni potrebbero essere maggiormente interessate dalla presenza di un anticiclone africano. Nessuno si aspettava che potesse portare temperature così alte.

Arriva l’anticiclone africano in Italia

Secondo le previsioni del meteo, le temperature estive potrebbero cambiare drasticamente in quest’ultima settimana. L’estate è ormai iniziata da un pezzo, eppure in nessuna parte di Italia si stanno riscontrando le temperature che avevano colpito il nostro Paese lo scorso anno nello stesso periodo.

La situazione, come vi abbiamo anticipato, potrebbe cambiare, visto che i meteorologi hanno previsto che presto si abbatterà sul nostro Paese un fenomeno temutissimo. I cittadini italiani hanno davvero paura dell’anticiclone africano, una perturbazione che potrebbe cambiare completamente le abitudini di questi ultimi giorni, costringendoli a casa.

E questo perché è fondamentale che, quando le temperature si alzeranno, i cittadini rimangano a casa per evitare cali di pressione, scottature, disidratazione e altri effetti collaterali.

Non tutti se lo aspettavano, ma già a partire da questa settimana le temperature potrebbero aumentare. Ciò che gli esperti prospettano è incredibile, perché le temperature potrebbero arrivare addirittura a sfiorare i 45 gradi in alcune città.

Si tratta di temperature vere e proprie del Sahara, che sono causate da un vento tipico proprio di questa zona nordafricana. Ecco che di seguito vi sveliamo in quali regioni potrebbe arrivare questo temutissimo anticiclone.

Temperature in aumento in Italia, ecco dove

Tra pochi giorni potremmo dover dire addio a queste temperature miti che ci stiamo godendo in questi ultimi giorni. Si prospetta, infatti, l’arrivo di un anticiclone nordafricano, che potrebbe sconvolgere completamente il clima del nostro Paese.

Ma in quali regioni potrebbe arrivare? Secondo gli esperti, il caldo torrido potrebbe inizialmente arrivare nelle regioni del sud. Le temperature potrebbero salire soprattutto in quelle città dell’entroterra regionale lontano dal mare.

Anche le temperature delle città vicino al mare potrebbero aumentare, ma in quel caso, per fortuna, il caldo potrebbe essere mitigato dalle correnti marine. Più che torrido e secco, in quel caso, si tratterebbe di un caldo molto umido.

Per ora non si sa bene quale sarà di preciso il giorno in cui si alzeranno le temperature, ma è probabile che si tratti in generale di questa settimana. Per fortuna, sono tanti gli italiani che hanno già la possibilità di pianificare le vacanze e di trasferirsi in zone più fresche del nostro Paese, d’Europa e del mondo.

A tutti gli italiani che rimarranno nel nostro Paese, invece, specialmente ai soggetti più fragili, come i bambini e gli anziani, è consigliato fare cautela.

Ora in moltissimi si chiedono quando si prevede che torneranno temperature più miti. Purtroppo non si sa ancora quando terminerà di influire l’anticiclone nordafricano sulla nostra temperatura. La speranza di molto è che lo faccia al più presto possibile, in modo da permettere a tutti di godersi una tranquilla estate senza eccessi.