Formia: scoperto 20enne con 170 grammi di droga

Ennesimo arresto nell’ambito di detenzione spaccio di stupefacenti, stavolta a Formia, dove i Carabinieri hanno arrestato un 20enne.

Il ragazzo è stato trovato in possesso di 170 grammi di droga di vario genere, pronta per venduta nelle principali piazze di spaccio della Capitale e non solo.

Arresto a Formia

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato a Formia perché scoperto in possesso di 170 grammi di sostanze stupefacenti di varia tipologia, confezionata e pronta per essere spacciata.

L’azione di contrasto della Guardia di Finanza e dei Carabinieri prosegue incisiva per tracciare sostanze stupefacenti. Gli agenti di Latina hanno effettuato l’arresto nelle ultime ore.

Proprio Latina è una città in cui questo fenomeno è particolarmente presente perché la popolazione è ricca di giovani che purtroppo alimentano questo mercato con tante richieste diverse.

Così nelle ore notturne e non solo, le piazze e i luoghi più nascosti della città pullulano di giovani in cerca di emozioni forti e pusher che propongono sempre “nuove uscite”.

L’ultimo arresto, ovvero quello che vi raccontiamo oggi, è avvenuto ai danni di un ragazzo di 20 anni. La Compagnia di Formia lo ha fermato dopo che, in seguito a un controllo a bordo della sua vettura, ha rinvenuto degli stupefacenti.

In particolare, il giovane aveva 23 dosi di cocaina che avrebbero fruttato circa 1000 euro di proventi, nonché molte dosi di hashish.

Le indagini

Dopo tale scoperta ovviamente le Fiamme Gialle hanno approfondito le indagini, estendendo la perquisizione anche all’abitazione del giovane.

All’esito di questa sono stati rinvenuti altri grammi della stessa droga presente nel veicolo ma anche piante di marijuana che venivano coltivate in ambiente domestico per poi essere essiccate e lavorate per la vendita.

Gli agenti hanno rinvenuto anche tracce di droga precedentemente consumata e altra pronta per essere assunta.

In totale i militari hanno quantificato queste sostanze in poco più di 170 grammi fra cui cocaina, hashish e marijuana. C’erano poi gli strumenti necessari per utilizzarla e per confezionarla, ed esempio un bilancino di precisione.

Il ragazzo usava la droga per fini personali e si occupava anche della rivendita a terzi soggetti, ora è stato arrestato ed è sotto interrogatorio per capire le altre persone coinvolte nel giro, quindi risalire alla provenienza della merce ma anche capire a chi veniva venduta.

Sul giovane pendono le ipotesi di reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, per le quali è stato posto ai domiciliari.

Quasi contemporaneamente le Fiamme Gialle avevano fermato già un altro giovane nella stessa città, con le stesse accuse.