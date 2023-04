Forlì, precipita un deltaplano: morte due persone

La tragedia è avvenuta durante una lezione di un corso per pilota da diporto sportivo. Il deltaplano è precipitato su di un campo portandosi con sé due persone. È accaduto a Forlì, in Emilia Romagna.

Il mezzo era decollato dall’aviosuperficie di Villafranca per una lezione. Ancora non del tutto chiare le dinamiche dell’incidente. Vediamo cosa è successo.

Forlì, precipita un deltaplano

Due persone sono morte in un incidente a Forlì che ha visto precipitare un deltaplano durante una lezione di un corso per diporto sportivo. Si trattava di un deltaplano a due posti che è precipitato in un campo, durante il tragitto da Villafranca (dove era partito, precisamente dall’aviosuperficie presente nel territorio) e Filetto.

L’incidente è avvenuto al confine fra le province di Ravenna e Forlì. Ancora non del tutto chiara la dinamica dell’incidente. Stando ad una testimonianza, il deltaplano, dopo aver fatto due avvitamenti, è poi precipitato al suolo su di un campo coltivato.

Immediatamente intervenuti sul posto, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle due persone che erano a bordo del mezzo. La tragedia è avvenuta ieri sera, intorno alle ore 19. Le vittime sono un 30enne di origini albanesi, ed il suo istruttore di 69 anni.

Le forze dell’ordine intervenute anch’esse sul posto al momento della tragedia, quando è stato dato l’allarme, hanno iniziato a raccogliere le prime testimonianze per cercare di ricostruire i fatti. Si sa che il mezzo era decollato da Villafranca per questa lezione di corso. Quando poi, stando a ciò che ha riferito un testimone, il deltaplano, dopo aver fatto due avvitamenti in aria, improvvisamente è precipitato al suolo, in un campo coltivato.

Immediatamente lanciato l’allarme, sono arrivati sul posto sia i medici del 118 quanto i Vigili del Fuoco. Questi ultimi, infatti, hanno dovuto mettere in sicurezza tutta l’area dell’incidente, contenendo la perdita di carburante fuoriuscita dal mezzo una volta che questi è precipitato al suolo. Successivamente sono riusciti ad estrarre i corpi delle due vittime.

Due le vittime dell’incidente

Subito soccorsi dai medici, sono stati inutili tutti i tentativi di rianimarli: l’istruttore ed il suo allievo sono morti sul colpo. E’ stata allertata la procura di Forlì, anche se l’attribuzione territoriale del caso potrebbe eventualmente cambiare sulla base delle indagini e dei rilievi, in quanto l’incidente è avvenuto ai confini fra le province di Forlì e Ravenna.

Stando ad una primissima ricostruzione, ancora tutta da approfondire, il deltaplano a motore è precipitato in un appezzamento di piselli, ad appena cinque metri da un canalone di scolo, a circa 500 metri in linea d’aria dallo stesso campo volo da dove era partito. Le vittime si chiamavano Bernardino Panzacchi, 69 anni, istruttore, e Fatjon Garxenaj, 30 anni, suo allievo.

Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo della tragedia, per le due vittime non c’era più nulla da fare, sono morti nello schianto al suolo. L’unico testimone della tragedia è stato un agricoltore, che è stato poi sentito in tarda serata dagli inquirenti. L’uomo avrebbe visto il deltaplano fare un paio di giravolte in cielo poco prima che il mezzo innescasse di colpo una drammatica verticale verso il suolo.