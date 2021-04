Nonostante la pandemia mondiale, il numero dei miliardari nel mondo è aumentato notevolmente, secondo la classifica pubblicata da Forbes. Il comitato della rivista ha contato 2.755 miliardari, ovvero 660 in più rispetto allo scorso anno. I paperoni valgono complessivamente 13.100 miliardi di dollari, in crescita rispetto agli 8.000 miliardi dello scorso anno.

Chi sono gli uomini più a ricchi al mondo

Il Paese più presente in classifica sono gli Gli Stati Uniti, seguiti dalla Cina, inclusi Hong Kong e Macao, con 698. L’uomo più ricco del mondo per il quarto anno consecutivo è Jeff Bezos, con 177 miliardi di dollari. Mentre Elon Musk è salito al secondo posto con 151 miliardi di dollari, dal momento che le azioni Tesla sono aumentate di valore. Al terzo posto c’è Bernard Arnault con 150 miliardi, seguito da Bill Gates con 124 miliardi e Mark Zuckerberg con 97 miliardi. Dopo la sconfitta elettorale, Trump ha perso quasi 300 posti, passando da 3,5 miliardi di dollari a 2,4 miliardi.

Gli italiani più ricchi: al primo posto Leonardo Del Vecchio

Tra i primi cento c’è solo un italiano, Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, che, con un patrimonio stimato di 25,8 miliardi, si colloca al 62esimo posto. Per trovare altri italiani, bisogna scendere al 256esimo posto, dove si classifica Massimiliana Landini Aleotti, con 9,1 miliardi, dopo aver ereditato il colosso farmaceutico Menarini. Giorgio Armani si posiziona al 323esimo posto con 7,7 miliardi, Silvio Berlusconi 327esimo con 7,6 miliardi.

Entra in classifica Kim Kardashian

Entrano per la prima volta in classifica Whitney Wolfe Herd, amministratore delegato di Bumble, e Kim Kardashian con circa 844 milioni di euro, frutto del suo lavoro come attrice e modella e delle linee di cosmetici e abbigliamento, KKW Beauty e Skims. Il resto del patrimonio di Kim Kardashian consiste in contanti e investimenti, compresi i beni immobili, tra cui tre proprietà a Calabasas, a nord-ovest di Los Angeles. La star detiene anche azioni di Disney, Amazon, Netflix e Adidas, che l’ex marito Kanye West le ha regalato per Natale nel 2017.

