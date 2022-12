Fontecchio show, la sua schiacciata piega Golden State

By

Notte magica per Simone Fontecchio in NBA, l’azzurro gioca la sua migliore partita da quando indossa la canotta degli Utah Jazz e piega Golden State con una schiacciata devastante ad un secondo dalla sirena.

Ottima serata anche per Paolo Banchero che mette a segno 10 punti nell’overtime della sfida contro i Clippers e fa volare gli Orlando Magic.



Grande prova per Simone Fontecchio che decide all’ultimo secondo la sfida tra Utah Jazz e Golden State Warriors con una schiacciata devastante che vale il successo per 124 a 123 al termine di una partita incredibile.

Nella partita di Fontecchio c’è tanta qualità: l’azzurro infatti esce dalla panchina e mette a segno 18 punti in 19 minuti giocando quella che ad oggi è senza dubbio la sua miglior gara da quando indossa la casacca degli Utah Jazz.

Gli ospiti soffrono l’assenza di Steph Curry e si aggrappano a Jordan Poole, il classe ’99 mette a segno 36 punti che però non servono ad evitare alla squadra di Steve Kerr l’undicesima sconfitta in trasferta sulle tredici partite finora giocate lontano dalla Oracle Arena.

Nella notte di NBA c’è tanta Italia, Paolo Banchero infatti si prende la scena con un’altra grande prestazione, il classe 2002 è infatti decisivo nella vittoria dei suoi Orlando Magic ai danni del Los Angeles Clippers.



Fontecchio è super, ottimo anche Banchero: in NBA dominano gli azzurri

Nel mondiale del prossimo anno potrebbero ritrovarsi come compagni di squadra nella nazionale di Pozzecco, intanto Simone Fontecchio e Paolo Banchero si prendono la scena in NBA trascinando le loro squadre con punti e prestazioni sensazionali.

Il rookie degli Orlando Magic ha incontrato qualche giorno fa il commissario tecnico dell’ItalBasket e potrebbe presto vestire la canotta azzurra.



Nella notte si è giocato anche il match tra le due capoliste di Eastern e Western Conference con i Boston Celtics che hanno letteralmente travolto i Phoenix Suns per 125-98 guidati dal duo Tatum-Brown che hanno chiuso il match con 25 punti a testa.

La nuova capolista ad Ovest è New Orleans che ottiene la quinta vittoria consecutiva superando per 104-98 i Detroit Pistons.

Brutta caduta invece per i Los Angeles Lakers che, senza Davis e LeBron James, perdono nettamente contro i Toronto Raptors, il solito Antetokounmpo invece trascina i Milwaukee alla vittoria contro i Sacramento Kings.

Vincono invece i Brooklin Nets che si confermano in un grande momento di forma superando gli Charlotte Hornets grazie ai 33 punti di Irving ed ai 29 di Kevin Durant.