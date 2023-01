Foglie ingiallite e marce, non buttare la tua orchidea: se fai questo torna in vita

Esiste un modo per far tornare in vita la propria orchidea anche se presenta delle foglie marce e ingiallite. Ecco cosa bisogna fare.

Da sempre, le piante sono state motivo di ornamento e specie nei secoli del Rinascimento non c’era palazzo reale che non aveva decorazioni delle nostre amiche sempre verdi nei loro giardini.

Per questo, anche noi, nelle nostre umili abitazioni, tendiamo ad avere della piante e dei fiori in casa per rallegrare l’ambiente e anche per avere un profumo naturale oltre che per motivi di decorazione.

Orchidea: ecco come riportarla in vita

Queste piante, inoltre, grazie all’azione della fotosintesi tendono a emettere anidride carbonica e quindi c’è uno scambio equo con l’ossigeno e l’aria della stanza dove queste piante sono poste sarà più sana.

Inoltre, alcune di esse, specie quelle grasse, sono delle ottime alleate per l’umidità in quanto tendono ad assorbirla e quindi evitano che si possa formare della condensa e di conseguenza della muffa sulle pareti.

Tra le altre cose, è importante tenere delle piante e dei fiori in casa per via dell’aiuto che possiamo dare agli insetti. Molti di questi infatti sono impollinatori e quindi aiutano la fioritura di altre piante.

Tra queste ci sono anche quelle utili per l’alimentazione umana e quindi il lavoro degli insetti serve anche per mantenere l’ecosistema e far si che il pianeta si riempia di fiori e piante.

Per questo motivo, in molti Comuni si sta agendo per ripopolare le aiuole in modo che i nostri piccoli amici possano trovare un modo per succhiare il nettare e svolgere il loro lavoro naturale.

Tra le piante più diffuse nelle nostre abitazioni c’è l’orchidea che da sempre è vista come simbolo di eleganza e la si può trovare in varie specie ma non tutti riescono a mantenerla viva.

Il metodo infallibile

Infatti, sono molti coloro che non hanno un pollice verde e capita che questa pianta può avere delle foglie gialle e marce e quindi siamo costretti a gettarla via in quanto irrecuperabile.

Ma in realtà, le cose possono migliorare grazie ad un metodo che vede l’utilizzo di un’ingrediente molto particolare. Per farlo basta levare via dalla pianta tutte le foglie gialle e marce e dopo tagliare lo stelo con delle forbici.

Fatto questo, avremo un terreno con un accenno di stelo, e proprio sopra di questo va spolverata della cannella in polvere e ricoperta con un bicchiere di plastica tagliato all’estremità.

Innaffiandola periodicamente, possiamo vedere come la cannella abbia un effetto cicatrizzante e fungicida e avrà modo di far rivivere la nostra pianta che comincerà a crescere sana.

Con questo metodo, possiamo recuperare la nostra orchidea e i suoi fiori nasceranno grandi e rigogliosi e successivamente è bene prendersene cura con altri metodi che si possono trovare in giro per il web.

Grazie alla cannella e seguendo questo metodo, avremo recuperato la nostra pianta e non dovremo dire addio alla nostra amica verde ma l’avremo riportata in vita grazie ad un ingrediente molto speciale.