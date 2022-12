Foglie di alloro, mettile sul comodino: inaspettato ciò che accade mentre dormi

Con le foglie di alloro direttamente sul comodino durante la notte, questo è quello che accadrà al corpo: un risveglio incredibile.

L’arbusto sempreverde prende il nome di alloro e lo si riconosce per il suo bellissimo fusto eretto, le foglie ovali e il colore predominante del verde scurissimo. Le sue foglie possono essere raccolte tutto l’anno, mentre i frutti a forma di bacca scura si possono ottenere nel mese di ottobre e novembre.

Anche i suoi fiori sono bellissimi, con una forma ad ombrello di colore giallo intenso e un profumo delicato. Gli esperti consigliano di mettere delle foglie di alloro sul comodino prima di andare a dormire, così che il corpo possa godere dei mille benefici: scopriamoli tutti.

Caratteristiche delle foglie di alloro

L’alloro è una pianta che ha origini dal Mediterraneo ed è era già usata ai tempi antichi dei Greci e Romani. Simbolo di forza e saggezza, nel tempo si è scoperto di come le sue foglie potessero essere ricche di proprietà benefiche per il corpo.

I Greci hanno sempre considerato questa pianta come divinatoria, dai poteri magici tanto da poter allontanare ogni tipo di malattia contagiosa e difendere i suoi abitanti. Per i Romani era invece il simbolo del trionfo, ancora oggi è infatti famosa la tipica corona che viene realizzata con le sue fronde.

I suoi benefici riconosciuti nel tempo sono tantissimi, tra cui:

Azione antinfiammatoria, grazie alle foglie che riducono le contrazioni muscolari e i dolori alla testa;

Azione calmante, non solo per il corpo ma anche per la mente bruciando le foglie e respirandone il vapore;

Azione diretta per migliorare la circolazione del sangue, apportando non pochi benefici a tutto il sistema nervoso. Ottimo per la cura del mal di testa e mal di stomaco;

Azione protettiva per l’organismo, potenziando il sistema immunitario e contrastando tutti gli agenti esterni che sono nocivi al cambio di stagione;

Azione espettorante perché libera le vie respiratorie, ideale anche per combattere ansia e allergie;

Azione idratante grazie al suo apporto di antiossidanti, Sali minerali e vitamine ottimali per la cura della pelle.

Benefici delle foglie di alloro sul comodino

Per beneficiare di tutto ciò che le foglie di alloro possono dare al corpo mentre riposa, bisogna bruciarne alcune su un fornello o pentola in totale sicurezza. Una volta che le foglie sono state bruciate, basterà mettere dentro un piattino vicino al comodino e aspettare che durante la notte facciano il loro lavoro.

È un metodo antico per allontanare stress, dolori e ansia. Ottimo anche per calmare la tosse, il mal di testa o i problemi respiratori. Non è tutto, infatti il profumo dell’alloro non è gradito dagli insetti, dagli scarafaggi, dai topi e anche dalle formiche. Insomma, con solo poche foglie vicino al comodino si può avere tutto ciò che si desidera per la salute e per allontanare ospiti non desiderati.