Foglie d’alloro nell’armadio, cosa succede ai panni dopo qualche minuto

Le foglie di alloro nell’armadio sono miracolose ed ecco svelato cosa succede nel momento in cui le metti. Prova subito.

L’alloro è una delle piante più usate nel mondo, non solo per le sue tantissime proprietà ma anche per i benefici che apporta all’organismo o alla casa. Pianta simbolica che nei secoli ha saputo affermarsi e farsi riconoscere anche per le sue doti di benessere ad uso casalingo, per la cosmesi e anche in cucina. Un uso che molti ignorano consiste nel metere le foglie di alloro nell’armadio: ecco cosa succede nel momento in cui lo fai.

Proprietà e benefici dell’alloro

L’alloro è una pianta aromatica amata in ogni parte del mondo e conosciuta maggiormente nei Paesi del Mar Mediterraneo. Come accennato, il suo uso non si limita solo in cucina perché ha potenzialità che possono essere sfruttate in casa e per il benessere.

L’olio essenziale che si ricava dalle foglie di alloro e dalle bacche sono ricchissime di proprietà, tanto da venire utilizzato in molti ambiti. In linea generale, i benefici dell’alloro riconosciuti sono:

Azione digestiva e carminativa, aiutando la digestione ed eliminando il gonfiore addominale riducendo il gas intestinale

e carminativa, aiutando la digestione ed eliminando il gonfiore addominale riducendo il gas intestinale Azione che sollecita l’appetito e aiuta a digerire facilmente il cibo

Azione espettorante, con l’olio essenziale ottimale per la fluidificazione ed eliminazione del catarro sui bronchi alleviando la tosse

Azione che stimola la sudorazione per abbassare la temperatura corporea se c’è una febbre in atto

per abbassare la temperatura corporea se c’è una febbre in atto Azione astringente e antinfiammatoria

Azione repellente contro parassiti e insetti.

Mettere le foglie di alloro nell’armadio: cosa succede?

Tra le sue tantissime azioni, l’alloro si può mettere dentro l’armadio e quello che accade è veramente formidabile:

Alloro per profumare

La prima cosa da fare è usare l’alloro dentro l’armadio per profumare gli interni e i vestiti. La fragranza non è invasiva ma freschissima e per ottenerla basterà cospargere le foglie negli angoli, oppure nelle tasche degli indumenti. Attenzione, le foglie dovranno essere state essiccate in precedenza e dovranno essere cambiate una volta ogni due settimane.

Alloro per eliminare l’umidità

Queste foglie sono da sfruttare dentro l’armadio perché capaci di assorbire tutta l’umidità. Soprattutto in inverno è bene prevenire alla formazione della muffa, per questo motivo basterà prendere delle ciotoline e metterci all’interno del bicarbonato di sodio arricchito di foglie di alloro. I due ingredienti insieme catturano l’umidità e profumano l’interno dell’armadio.

Sacchetti profumati di alloro

Siamo abituati a creare dei sacchettini profumati di lavanda, ma non di alloro ed è il momento di provare. Questi sacchettini sono fai da te e le foglie di alloro consentono di profumare intensamente armadio e cassetti.

Alloro per contrastare le tarme

Non è solo un profumo naturale, perché l’alloro è un rimedio per contrastare le tarme che sbucano dentro l’armadio. Il suo odore è così intenso che le tarme saranno infastidite e andranno a cercare un altro armadio.

Detergente naturale di alloro per l’armadio

Ultimo ma non per importanza, le foglie di alloro possono venire usate per la creazione di un buonissimo detergente naturale da usare nell’armadio. Gli ingredienti sono:

5 foglie di alloro

1 cucchiaio di bicarbonato

1 cucchiaino di sapone di Marsiglia

500 ml di acqua

Le foglie vengono messe in infusione e portate a bollore, subito dopo spegnere il fuoco e far sciogliere il sapone di Marsiglia. Mescolare e aspettare che la soluzione diventi tiepida, aggiungendo bicarbonato e mescolando energicamente. Poi mettere questo composto dentro un flacone da usare sempre per pulire, igienizzare e profumare tutto l’armadio e i cassetti.