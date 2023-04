Florida, inondazioni storiche e piogge torrenziali

Florida in emergenza. Sono inondazioni storiche quelle che da giorni interessano la Florida. In alcuni territori sono caduti circa 650 mm di pioggia in 24h. La pioggia che in una città collinare Italiana cade in 7 mesi.

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha preso l’iniziativa di dichiarare lo stato di emergenza nella contea di Broward. La causa di questa mossa è stata l’enorme quantità di pioggia che ha colpito la zona, causando alluvioni estreme, in particolare nella città di Fort Lauderdale.

Florida, situazione

Le piogge sono state così intense da raggiungere un livello record per la contea di Broward, portando all’emergenza nazionale. Ciò ha causato danni ingenti, non solo ai beni materiali, ma anche alla sicurezza delle persone. Questa situazione ha richiesto un intervento immediato per garantire la sicurezza e il benessere degli abitanti della contea di Broward.

Il Governatore Ron DeSantis ha assunto la responsabilità di coordinare l’intervento degli organi di soccorso e ha mobilitato le risorse necessarie per far fronte alla situazione. Il suo obiettivo principale è quello di garantire che gli abitanti di Broward siano al sicuro e che siano forniti i servizi essenziali, come l’acqua potabile e l’elettricità, nonostante l’emergenza in corso.

La dichiarazione dello stato di emergenza consentirà di accelerare la risposta alle inondazioni estreme e di ottenere il supporto finanziario del governo federale per assistere la contea di Broward e le comunità colpite dalla catastrofe naturale.

Quanta pioggia è caduta?

Mercoledì Fort Lauderdale ha affrontato una tempesta di pioggia senza precedenti, che si verifica statisticamente solo una volta ogni 1.000 anni. Questo evento ha causato gravi inondazioni improvvise nella contea di Broward, richiedendo il dispiegamento di forze di soccorso, la chiusura delle scuole, la cancellazione dei voli e il blocco delle strade.

Anche la città di Miami è stata colpita dalle forti piogge, causando allagamenti e la chiusura delle scuole e dell’aeroporto internazionale di Fort Lauderdale fino al mattino successivo.

Circa 650 mm in una giornata, superato il record del 1979

Fort Lauderdale ha registrato più di 635mm di pioggia in sole 24 ore, superando il record precedente di 370mm stabilito nell’aprile 1979. Le conseguenze sono state molteplici: strade allagate, problemi al traffico aereo e cancellazioni di voli.

Le aree costiere della metropolitana di Miami rimangono sotto allerta per il rischio di inondazioni, con suoli saturi d’acqua e previste ulteriori precipitazioni. Più di 22mila utenze in Florida hanno subito blackout dovuti alla tempesta. Le autorità locali hanno mobilitato le risorse necessarie per fronteggiare la situazione, garantendo la sicurezza e il benessere degli abitanti.

Le alluvioni in Florida

Gli eventi estremi alluvionali, accentuati negli ultimi anni dai cambiamenti climatici, in questo territorio sono sempre stati presenti.

Tra quelli più forti, vale la pena ricordare:

Alluvione di Miami nel 1926 : Una delle alluvioni più catastrofiche nella storia della Florida, causata dall’uragano “Great Miami” del 1926. L’alluvione ha causato la morte di almeno 372 persone e gravi danni alle proprietà.

: Una delle alluvioni più catastrofiche nella storia della Florida, causata dall’uragano “Great Miami” del 1926. L’alluvione ha causato la morte di almeno 372 persone e gravi danni alle proprietà. Alluvione di Okeechobee nel 1928: Un’altra alluvione disastrosa causata dall’uragano Okeechobee nel 1928. L’uragano ha causato la rottura delle dighe del lago Okeechobee, provocando la morte di almeno 2.500 persone.

Un’altra alluvione disastrosa causata dall’uragano Okeechobee nel 1928. L’uragano ha causato la rottura delle dighe del lago Okeechobee, provocando la morte di almeno 2.500 persone. Alluvione di Hurricane Donna nel 1960 : L’uragano Donna ha colpito la Florida nel 1960, causando alluvioni che hanno distrutto numerose proprietà e causato la morte di almeno 13 persone.

: L’uragano Donna ha colpito la Florida nel 1960, causando alluvioni che hanno distrutto numerose proprietà e causato la morte di almeno 13 persone. Alluvione di Tropical Storm Alberto nel 1994: Il Tropical Storm Alberto ha colpito la Florida nel 1994, causando alluvioni e inondazioni che hanno causato danni ingenti alle proprietà.

Il Tropical Storm Alberto ha colpito la Florida nel 1994, causando alluvioni e inondazioni che hanno causato danni ingenti alle proprietà. Alluvione di Hurricane Irma nel 2017: L’uragano Irma ha colpito la Florida nel 2017, causando alluvioni e inondazioni che hanno causato danni ingenti alle proprietà e ha causato la morte di almeno 84 persone.

I motivi delle alluvioni in Florida

Posizione geografica: la Florida si trova in una zona di confluenza tra il Golfo del Messico, l’Oceano Atlantico e il Mar dei Caraibi , rendendo la regione suscettibile alle tempeste tropicali e agli uragani che possono causare piogge intense e alluvioni.

la si trova in una zona di confluenza tra il , rendendo la regione suscettibile alle tempeste tropicali e agli uragani che possono causare piogge intense e alluvioni. Topografia: la topografia della Florida è caratterizzata da una bassa altitudine, molte aree costiere, molte zone umide, fiumi e laghi . Questi fattori aumentano il rischio di alluvioni quando si verificano piogge intense.

la topografia della . Questi fattori aumentano il rischio di alluvioni quando si verificano piogge intense. Cambiamenti climatici: il cambiamento climatico sta aumentando la frequenza e l’intensità degli eventi meteorologici estremi in tutto il mondo, incluso in Florida. Piogge intense e alluvioni stanno diventando sempre più frequenti a causa del riscaldamento globale e dell’innalzamento del livello del mare.

il sta aumentando la frequenza e l’intensità degli eventi meteorologici estremi in tutto il mondo, incluso in Florida. sempre più frequenti a causa del riscaldamento globale e dell’innalzamento del livello del mare. Urbanizzazione: l’urbanizzazione e lo sviluppo delle aree costiere possono ridurre la capacità di assorbimento delle acque piovane, aumentando il rischio di alluvioni.

Clima della Florida

Il clima della Florida varia a seconda della regione, ma in generale la Florida ha un clima subtropicale umido, con estati calde e umide e inverni miti. Le piogge variano anche in base alla stagione e alla posizione geografica.

Nella parte meridionale della Florida, come Miami e Key West, la stagione delle piogge va da maggio a ottobre, con un picco di pioggia tra giugno e settembre. La media annuale delle precipitazioni a Miami è di circa 61 pollici (155 cm).

Nella parte centrale della Florida, come Orlando, la stagione delle piogge va da giugno a settembre, con un picco di pioggia a luglio. La media annuale delle precipitazioni a Orlando è di circa 50 pollici (127 cm).

Nella parte settentrionale della Florida, come Tallahassee, la stagione delle piogge va da aprile a settembre, con un picco di pioggia a luglio. La media annuale delle precipitazioni a Tallahassee è di circa 62 pollici (157 cm).

In generale, la Florida ha una quantità significativa di precipitazioni durante l’anno, ma la quantità esatta di pioggia varia in base alla posizione geografica e alla stagione.