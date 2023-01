Flavio Insinna, colpo di scena all’Eredità: lacrime a dirotto in diretta | VIDEO

A l’Eredità tutto può accadere. Le emozioni e i colpi di scena non finiscono mai, ed è proprio quello che è successo poco fa nello storico quiz game di Rai 1. Flavio Insinna è rimasto senza parole, proprio alla fine le lacrime sono scese a dirotto: scopriamo cosa è accaduto, guardiamo anche il video.

All’Eredità le emozioni non mancano proprio mai. Nella puntata del 3 gennaio, è accaduto un colpo di scena che ha fatto balzare tutti dalla sedia. Una vittoria inaspettata che difficilmente il pubblico dimenticherà. E’ stato impossibile trattenere le lacrime, la reazione del conduttore ha lasciato tutti a bocca aperta: scopriamo cosa è accaduto e guardiamo il video che sta spopolando sul web.

Eredità, il colpo di scena

Anche questa volta il gioco finale dell’Eredità ci ha regalato delle grandi emozioni. Tutto merito, della fortissima campionessa Barbara Panzetta, che dopo quattro ghigliottine è riuscita a portare a casa una somma molto importante. La concorrente di Casole d’Elsa, ma originaria di Taranto, ha 46 anni ed è laureata con il massimo dei voti all’Università di Siena in Filosofia.

Lavora come copywriting, è sposata e ha una figlia di nome Clara. E’ stata proprio quest’ultima ad iscrivere la mamma al quiz game di Rai 1. Barbara oggi ha raggiunto un traguardo inaspettato, ha vinto ben 90 mila euro. Un colpo che in pochi riescono a fare. Quando Flavio Insinna gli ha comunicato la vittoria, lei è scoppiata in lacrime. E’ stato un colpo di scena proprio per tutti.

La vittoria di Barbara: la reazione inaspettata | VIDEO

E’ diventata campionessa durante le feste natalizie, ma grazie alla sua bravura, Barbara è riuscita a portare a casa ben 90mila euro, scoprendo la parola misteriosa durante la ghigliottina. Gli indizi, come sempre erano 5, e sono stati i seguenti: “successo”, “primavera”, “scegliere”, “pulito” e “scandalo”.

Il vocabolo da indovinare era proprio “profumo” e Barbara, con le sue grandi competenze culturali è riuscita a portare a casa una somma molto importante grazie al suo istinto. E’ anche merito di una lunga “preparazione da studiosa dell’animo umano” come ha detto il conduttore dell’Eredità.

Quando Flavio Insinna, ha annunciato la vittoria della campionessa, inutile descrivere l’immensa gioia che c’era nello studio di Rai 1. Dopo quattro Ghigliottine, Barbara è riuscita a trionfare e a vincere ben 90 mila euro, un montepremi molto ricco. Una serata che il pubblico ricorderà sicuramente.

Le lacrime di Barbara all’Eredità❣️ pic.twitter.com/F088QkUsN3 — Miss Gossip (@Mariettamitica) January 5, 2023

La vincitrice non è riuscita a trattenere la commozione, infatti, è scoppiata in lacrime. Il conduttore, per consolarla gli ha dato il suo fazzoletto di stoffa. Il video della sua vittoria ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. Il volto di Barbara era letteralmente scioccato, infatti, per lei è stato un colpo di scena veramente incredibile.