Flavia Vento senza freni, dopo 17 anni tutta la verità su Totti: finalmente parla lei

Flavia Vento senza controllo. La soubrette italiana si espone sull’affaire Totti-Blasi e lascia di sasso: finalmente viene a galla la verità.

La bella Flavia Vento è un fiume in piena. Dopo 17 anni dalle accuse che l’hanno bollata come l’amante di Totti per una notte, arriva la verità. La showgirl non si trattiene più.

Flavia Vento senza freni

Continua l’affaire Totti- Blasi che da questa estate sta appassionando tutti. La separazione di Ilary e Francesco, preannunciata da vari settimanali un anno fa ma venuta alla luce solo da pochissimo, sta mostrando lati inediti, sconosciuti e inimmaginabili di un matrimonio all’apparenza perfetto ma che in realtà faceva acqua da tutte le parti.

Nemmeno si rivolgono più la parola, i due ex coniugi, secondo alcune persone vicine alla ex coppia. A parlare per loro sono solo gli avvocati. Presto però Francesco e Ilary saranno costretti a vedersi. Nessun accordo hanno raggiunto per la separazione, ragion per cui si ritroveranno entrambi in tribunale, a lavare i panni sporchi davanti alla giustizia e a tutta Italia.

In tutto questo caos che da mesi sta tenendo alta la curiosità dei gossippari, dei giornalisti e dei pettegoli, ha deciso di prendere parola anche una persona che con Totti e Ilary ha avuto a che fare da vicino: Flavia Vento.

La showgirl si è ritrovata coinvolta in un triangolo amoroso che oggi ha dell’incredibile. Accusata per anni di essere stata l’amante di Totti per una notte, ora ha deciso di rompere il silenzio e parlare.

La showgirl dopo 17 anni si vendica

Flavia Vento è un fiume in piena, incontrollabile. La soubrette italiana per anni è stata bollata come l’amante del pupone. Nel 2005, un mese prima che Totti e Ilary convolassero a nozze, Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, aveva lanciato un gossip pazzesco, dichiarando di avere le prove di una relazione clandestina tra Francesco e Flavia. Più nel dettaglio, l’ex calciatore della Roma, a detta di Corona, aveva trascorso una notte di amore e passione con la bella soubrette, al tempo all’apice del successo.

Quando venne fuori questa notizia, tutti si aspettavano che il matrimonio di Totti e della Blasi naufragasse. Ma così non è stato. Tra smentite che mai sono apparse credibili da parte del pupone e mezze verità mai raccontate per bene dalla Vento, su questo affaire c’è sempre stata una grande confusione.

Ora che i due ex coniugi hanno deciso di aprire le danze, sbugiardandosi a colpi di segreti ormai svelati e scheletri nell’armadio tirati fuori, anche la Vento ha deciso di partecipare al ballo delle verità.

Intervistata da Striscia la notizia, Flavia si è espressa per la prima volta dopo tanto tempo, sul caos mediatico che ha travolto la famiglia Totti e in maniera inaspettata ha fatto delle dichiarazioni che promettono di far tremare Ilary e Francesco. La soubrette ha promesso vendetta dichiarando che presto parlerà.

Inizia dunque un nuovo capitolo di questa saga che sembra infinita. Cosa avrà da dire la Vento che tra l’altro si aspetta anche delle scuse da qualcuno, come lei stessa ha detto?

Chi è questo “qualcuno”? Ma soprattutto, qual è la sua verità? Ormai nascondersi dietro a un dito non serve più a niente. Ilary e Francesco hanno già spifferato ai quattro venti le ragioni del loro fallimento matrimoniale ma il contributo di Flavia Vento potrebbe dare vita a nuovi e inattesi colpi di scena.