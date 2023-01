Fiume di soldi per questi tre segni zodiacali: saranno baciati dalla fortuna

Tre segni zodiacali secondo le previsioni astrologiche saranno baciati dalla fortuna nei prossimi giorni. Ecco quali sono.

Le previsioni astrologiche sono da sempre molto allettanti per tutti quanti, in quanto speriamo che le cose possano sempre cambiare per il meglio, anche se sono in tanti coloro che non credono all’oroscopo.

Nonostante lo scetticismo, anche queste persone ogni tanto vanno a consultarlo per capire se effettivamente quello che accadrà in seguito sarà per via delle previsioni astrali o solo per coincidenza.

Segni Zodiacali: ecco quali saranno i tre più fortunati nei prossimi giorni

Solitamente, ad inizio di ogni anno, vengono invitati in varie trasmissioni televisive e radiofoniche molti astrologi che annunciano, segno per segno come saranno i mesi del nuovo anno.

Per il 2023 Paolo Fox, è stato invitato sia durante Domenica In e sia durante lo speciale di Affari Tuoi dell’Epifania legata alla Lotteria Italia, dove l’astrologo ha fatto intendere che per molti segni ci saranno momenti positivi.

Questo però ha lasciato un po’ titubanti alcuni telespettatori per via del fatto che lo stesso astrologo nel 2019 aveva annunciato che il 2020 sarebbe stato un anno positivo per molti segni zodiacali, specie nei mesi da gennaio a maggio.

Il web, ha preso queste informazioni con ironia ma bisogna sempre tenere in mente che chiunque ci da delle previsioni astrologiche non è colpevole di quello che dice e la parola stessa lo dice.

Si tratta di “previsioni” ossia di ipotesi di come potrebbe andare l’anno secondo l’influenza, in alcuni determinati segni zodiacali, di alcuni pianeti che hanno un determinato comportamento sul destino del nativo sotto un segno zodiacale.

Nell’oroscopo Occidentale, i segni zodiacali sono 12, come i mesi dell’anno e di dividono in quattro gruppo di tre che si differenziano in base agli elementi della natura, acqua, fuoco, terra e aria.

I segni fortunati

Molte previsioni astrologiche, vedono tre di questi segni zodiacali molto fortunati nelle prossime giornate per via dell’arrivo di congiunzioni astrali favorevoli che potrebbero portare ricchezza e felicità.

Il primo segno zodiacale ad avere questa fortuna pare essere l’Ariete, che verranno protetti da Giove e avranno Marte e Saturno che renderà intraprendenti i nativi sotto questo segno e pronti a correre qualsiasi rischio che si troveranno a fronteggiare.

Dopo le festività natalizie, gli arietini si sono rimessi in carreggiata e sembrano voler osare per fare quel salto di qualità tanto atteso e i prossimi giorni sembrano essere i più adatti per far si che le cose cambino in meglio.

Anche il Toro riuscirà a portare a termine qualcosa di molto importante e che avevano già preventivato da un po’ e comincerà a cogliere i frutti del duro lavoro che a lungo ha fatto nei mesi precedenti.

L’ultimo segno fortunato nei prossimi giorni è il Capricorno, che riusciranno pian piano a realizzare i buoni propositi per l’anno nuovo e affronterà nuove avventure ed esperienze che potrà dare una svolta decisiva e positiva alla sua vita.

Quindi, se vi ritrovate ad essere nati sotto uno di questi segni, sappiate che nei prossimi giorni potrebbe capitarvi un’occasione d’oro e quindi non lasciatevela sfuggire.