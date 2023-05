Fissata al 30 giugno la discussione sulla ratifica del Mes alla Camera

Nella giornata di oggi si è svolta a Palazzo Montecitorio la riunione dei capigruppo parlamentari. La richiesta dell’opposizione è quella di discutere la ratifica del Mes, con la data fissata per la discussione al prossimo 30 giugno.

La capogruppo del Pd Chiara Braga ha parlato di “richiesta dell’opposizione” e del presidente Fontana che aveva preso un impegno al riguardo. Al termine della riunione a Montecitorio la presidente dei deputati dem ha fatto sapere di avere ottenuto l’impegno a inserire a giugno la discussione sulla ratifica del Mes.

Il 30 giugno alla Camera si discuterà la ratifica del Mes

E’ stata ottenuta la richiesta di inserire nella discussione la ratifica del Mes. La data è fissata per il prossimo 30 giugno, come fatto sapere da Chiara Braga al termine della conferenza post riunione tra i capigruppo parlamentari. La presidente dei deputati del Pd ha inoltre informato che tutte le forze di opposizione avevano intenzione di trattare la questione relativa al Meccanismo europeo di stabilità. Una discussione generale della proposta di legge sulla ratifica per la quale modifica manca solo il nostro Paese.

Il presidente Fontana si era impegnato, continua Braga, e adesso la ratifica è stata ottenuta: “Fontana su questo punto, tema che poniamo dalla precedente programmazione, si era impegnato“. In sede europea, l’Italia è impegnata nella riformulazione del Pnrr, e la ratifica del Mes è già tema di fastidi per il governo, con l’Ue che chiede chiarimenti all’Italia e Giorgetti che aveva mostrato una certa insofferenza al riguardo. Proprio il ministro dell’Economia in questi giorni aveva assicurato che però il governo non starebbe usando il freno alla ratifica – dove ripetiamo manca solo l’ultima parola dell’Italia – come una sorta di ricatto per l’Europa.

Resta il via libera da Roma per il Mes, mentre Meloni e la maggioranza devono ancora discutere gli altri temi economici in ambito Ue. Ci sono infatti altri dossier, che non stanno andando avanti perché altri Paesi non sono stati disposti a discuterne. Lo ha detto ancora per difendersi Giorgetti, il quale rimane fiducioso su una futura soluzione che metta d’accordo tutti.

La proposta delle opposizioni

In questo contesto, con il nuovo regolamento del Meccanismo europeo di stabilita fermo da mesi, in commissione Esteri Italia Viva e Pd hanno lamentato l’immobilismo sul fronte Europa e avevano già preannunciato una richiesta di messa in calendario della ratifica Mes.

Lo scorso novembre infatti era stata la maggioranza, tramite una mozione ad impedire al governo di approvare la ratifica della riforma al Mes. Anche Antonio Tajani era intervenuto sull’argomento, parlando delle modifiche al Mes. Il ministro degli Esteri aver detto dal Festival dell’Economia di Trento di non essere contrario, ma che se il regolamento non dovesse essere europeista Forza Italia si sarebbe preservato alcune riserve al riguardo. Ma FI rimane favorevole, per una visione strategica che porti grazie agli strumenti finanziari una crescita.