Firenze: auto dei vigili urbani piomba su una processione

Momenti di paura oggi a Firenze, dove un’auto dei vigili urbana è piombata su un corteo religioso ferendo 9 persone, fra cui due bambine.

L’incidente si è verificato in piazza Duomo, dove era in corso una processione della comunità peruviana.

Auto piomba sulla folla a Firenze

Oggi pomeriggio a Firenze, precisamente in piazza Duomo, una vettura dei vigili urbani ha travolto alcune persone che stavano partecipando a una processione religiosa.

Si tratta di un gruppo di peruviani e l’incidente si è verificato nel pomeriggio. Il bilancio riferisce di 9 persone rimaste ferite fra cui una donna di 70 anni trasferita in ospedale.

Sono rimaste coinvolte anche due bambine di 4 e 7 anni ma nonostante le ferite non sono in gravi condizioni e si riprenderanno in pochi giorni.

Anche la vigilessa che guidava la vettura è rimasta ferita ma come mai è avvenuto tutto ciò? A indagare sono i Carabinieri di zona, i quali hanno raccolto le prime informazioni ascoltando i testimoni.

Secondo quanto emerso sembra che la vettura avrebbe urtato una bicicletta e da lì è iniziata una carambola sui fedeli che stavano partecipando alla processione.

Le indagini e i soccorsi

In modo tempestivo sono arrivati i soccorritori del 118 che si sono occupati subito delle bambine trasportandole presso l’ospedale pediatrico Meyer in codice giallo.

Sono rimasti feriti anche un 40enne e diverse donne fra cui una di 70 anni ma dopo lo shock iniziale la situazione è tornata alla normalità, sebbene le forze dell’ordine stiano ancora indagando perché ci sono molti lati ancora non chiari della vicenda.

Processioni come questa avvengono molto spesso in Perù e sono molto sentite, così è avvenuto anche oggi a Firenze, infatti erano in molte le persone che stavano partecipando.

In merito a quanto avvenuto ha parlato il comandante della polizia municipale di Firenze, Giacomo Tinella, esprimendo la vicinanza a coloro che sono rimasti feriti e dichiarando il suo dispiacere in merito a questo incidente che ha sconvolto una tranquilla processione nel centro di Firenze, in un’area per lo più pedonale.

I soccorsi si sono occupati delle persone ferite sul posto e poi hanno trasferito chi ne aveva bisogno presso le varie strutture sanitarie. Tuttavia non si segnalano casi gravi.

La vettura che ha travolto la folla era proprio quella che invece doveva prestare il servizio di scorta, invece per un banale incidente è successa quella che poteva essere una tragedia ma fortunatamente il bilancio non è stato dei peggiori.

Ora la vettura è sotto sequestro per effettuare gli accertamenti in modo da ricostruire al dinamica del sinistro.