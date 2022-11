Fiori freschi, il segreto dei fiorai per farli durare 30 giorni senza farli appassire

Fiori freschi e sempre belli: ecco il segreto dei fiorai per farli durare 30 giorni senza farli appassire. Scopriamo il trucco del vivaista.

Uno dei problemi che dobbiamo affrontare quando si acquistano fiori freschi è quello di mantenerli senza farli appassire. Ci sono delle piccole accortezze e dei trucchi a cui ricorrere per evitare che i fiori freschi appassiscano. Non tutti sono a conoscenza del fatto che ci sono segreti che solo i fiorai possono conoscere e mettere in atto per evitare che i fiori freschi si deteriorino.

Come è possibile mantenere intatta la freschezza dei fiori appena acquistati? Ci sono delle buone regole da seguire che consentono di far durare più a lungo la vita dei fiori. Solo se ben curato il nostro bouquet di fiori dura a lungo. Con adeguate cure del vivaista o del fioraio è possibile non lasciare appassire il bouquet dei fiori freschi. Vediamo come prolungare la freschezza dei fiori.

Fiori freschi più a lungo: come mantenerli?

Appena acquistiamo i fiori freschi è necessario metterli subito in un vaso pulito con un po’ di acqua fresca, la quale deve bagnare lo stelo a metà. Lo stelo deve essere stato reciso trasversalmente a tre centimetri dal basso. Ciò consente un maggior assorbimento di acqua. Nel caso in cui il fiore abbia un solo bocciolo, è necessario reciderlo solo quando la gemma è aperta. Quando si mettono i fiori nel vaso è buon consiglio non immergere il verde nell’acqua, ma è necessario asportare le foglie ed evitare che i gambi del fiore marciscano.

L’acqua del vaso deve essere cambiata regolarmente affinchè non diventi putrefatta. Il consiglio è quello di cambiarla con cadenza ogni 48 ore.

I fiorai consigliano di mettere l’acqua tiepida, mai troppo fredda e mai troppo calda. Per assicurare il giusto nutrimento ai fiori recisi, è bene aggiungere un cucchiaino di zucchero all’acqua. I fiorai consigliano di rimuovere sempre foglie e fiori secchi e di recidere i gambi a una inclinazione di quaranta 5 gradi in modo tale da consentire ai fiori un maggiore assorbimento di acqua.

È bene posizionare il vaso dei fiori recisi in un ambiente fresco e mai vicino a fonti di calore che possono appassire le foglie e velocizzarne il deperimento. I fiorai consigliano di posizionare il vaso dei fiori recisi all’esterno, ovvero sul balcone, in modo tale che benefici dell’aria naturale e dei raggi solari.

Fiori freschi: come mantenerli con i rimedi naturali?

Tra i rimedi naturali per contribuire al buon mantenimento dei fiori freschi recisi è quello di ricorrere all’utilizzo di metà pasticca di Aspirina. L’importante è sciogliere nell’acqua solo metà pasticca in quanto una pasticca intera potrebbe contribuire a fare seccare lo stelo ed il verde. Per ridurre la carica batterica che potrebbe formarsi all’interno del vaso, è bene aggiungere due gocce di aceto di vino ed un po’ di succo di limone, senza esagerare troppo.

Ogni volta che si procedere a cambiare l’acqua del vaso, è bene pulire i lati del vaso passando una spugnetta inumidita con un po’ di bicarbonato e di limone. Ciò consente di ridurre la formazione dei batteri sulle pareti nel vaso. Un buon conservante da utilizzare per lucidare le foglie è quello a base di succo di limone e di zucchero.

Grazie a questi semplici trucchi del giardiniere si potrà mantenere a lungo i fiori freschi ed intatti, come se fossero stati appena acquistati o ricevuti.