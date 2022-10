Fiorentina-Lazio, posticipo di lusso al Franchi

La sfida tra Fiorentina e Lazio chiuderà il programma della nona giornata di Serie A, i biancocelesti cercano l’aggancio al Milan mentre i padroni di casa proveranno a conquistare tre punti per rilanciarsi dopo un avvio di stagione altamente deludente



Dopo la vittoria della Roma la Lazio vuole operare il sorpasso sui cugini capitolini ma per farlo dovrà superare una Fiorentina ferita che cerca una vittoria per riprendersi da un avvio di stagione decisamente complicato e ben al di sotto delle aspettative di inizio stagione.

La bella vittoria in trasferta contro l’Hearts ha restituito energie positive ai ragazzi di Vincenzo Italiano che ora cercano una vittoria prestigiosa anche in campionato per rilanciarsi e mettere le basi per l’obiettivo quarto posto.

Maurizio Sarri vuole la quarta vittoria consecutiva in campionato per dare finalmente quella continuità di risultati che nelle ultime stagioni aveva condizionato il rendimento dei biancocelesti.

Jovic in vantaggio su Cabral, Venuti largo a destra

Gli indisponibili in casa Viola sono soltanto due, al lungodegente Castrovilli infatti in settimana si è unito Sottil che salterà la sfida con i capitolini per un problema alla schiena.

Non rinuncerà al suo tanto caro 4-3-3 Vincenzo Italiano con Terracciano pronto a tornare a difendere la porta viola dopo aver ceduto la titolarità a Gollini per l’impegno europeo.

La linea difensiva a quattro sarà composta da Biraghi, Martinez Quarta, Milenkovic e Venuti con Igor che ha recuperato dall’infortunio ma dovrebbe iniziare dalla panchina.

Il solito Amrabat avrà il compito di dare i tempi alla squadra con Bonaventura e Barak pronti a dare qualità alla manovra offensiva.

Davanti il tridente sarà composto da Kouamè, Jovic ed Ikonè, pronto a tornare in campo dopo aver scontato il turno di squalifica in Conference League.

Il pubblico del Franchi aspetta Luka Jovic che è tornato al gol giovedì e stasera proverà a far esplodere nuovamente il pubblico di casa.

Sarri si affida ad Immobile, Lazzari confermato a destra

Formazione a specchio per la Lazio che arriva a Firenze con l’obiettivo di vincere e dare continuità di risultati per riprendere contatto con le zone alte della classifica.

Provedel tra i pali, Marusic, Romagnoli, Patric e Lazzari in linea difensiva con Danilo Cataldi in cabina di regia.

Le mezze ali saranno Vecino e Milinkovic-Savic con Zaccagni e Felipe Anderson a supporto del capitano Ciro Immobile.

Luis Alberto rimane in ballottaggio con Vecino per una maglia da titolare ma il numero 5 al momento sembra in netto vantaggio, Pedro pronto ad entrare a gara in corso.

Fiorentina-Lazio, statistiche

La Fiorentina nelle ultime dieci sfide contro i biancocelesti ha vinto una sola volta, l’8 maggio del 2021 grazie ad una doppietta di Dusan Vlahovic.

Nelle ultime due gare di campionato contro i Viola la Lazio ha tenuto la porta inviolata e prova ad eguagliare il record di quattro clean sheet consecutivi raggiunto tra la stagione 2013 e 2015.

Nel 2022 la Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in nove partite casalinghe, più di ogni altra squadra nei cinque maggiori campionati europei.



Quella di stasera sarà la partita numero 300 in Serie A per Ciro Immobile che ha segnato 187 reti in questa competizione.