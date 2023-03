Fiocco azzurro per Aurora Ramazzotti, è nato Cesare

Finalmente il momento tanto atteso da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è arrivato, è nato il loro primogenito.

Una notizia che è la stessa influencer ha voluto condividere su Instagram pubblicando i primi scatti del nuovo arrivato.

È nato il primo figlio di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, nata dall’amore di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, finalmente è diventata mamma. È stata lei stessa, insieme a Goffredo Cerza, ad annunciare l’arrivo del piccolo Cesare.

Una notizia che è stata data a tutti i follower dell’influencer attraverso due scatti postati su Instagram e che nel giro di pochissimi minuti sono stati già in grado di raccogliere numerosi like e commenti.

Aurora Ramazzotti, da influencer a mamma influencer

In molti sono coloro che conoscono Aurora Ramazzotti conosciuta per aver ricoperto il ruolo di conduttrice televisiva nonché influencer. Una ragazza di 26 anni venuta al mondo dall’amore di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti si diploma all’International European School nel 2015, stesso anno in cui ha inizio la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel momento in cui inizia la sua avventura come conduttrice nella fascia pomeridiana di X Factor. La vediamo poi passare sulle reti Mediaset nelle vesti di conduttrice insieme a Michelle Hunziker nel programma “Vuoi scommettere?“.

Tre anni dopo, ossia nel 2015 ricopre il ruolo di inviata all’interno del morning show di Tv8, “Ogni mattina“, mentre porta avanti numerosi viaggi in tutta Italia insieme a Flora Canto per dare voce a diverse storie di persone comuni e personaggi famosi. Soltanto due anni fa l’abbiamo vista salire sul palco de Le Iene in occasione di un servizio riguardo alla presenza di pochissime donne nel governo draghi. Sempre nel 2021, molto più precisamente in autunno, ha condotto insieme ad Alvin il programma “Mystery Land” un format che non ha ottenuto il successo sperato e che ha chiuso dopo solo due puntate.

In quest’ultimo periodo si parla molto di Aurora Ramazzotti non per la sua carriera ma per la sua vita privata. Da quando ha annunciato di essere incinta e di aspettare un bambino da Goffredo Cerza, i riflettori si sono accesi ancora di più su di lei. I due fanno coppia fissa dal 2017 anche se ancora non sono convolati a nozze. In ogni caso per i due giovani è appena iniziata una grande avventura, quella di diventare genitori. Una grandissima gioia anche per la nonna Michelle Hunziker e il nonno Eros Ramazzotti i quali non vedevano l’ora di abbracciare il nuovo arrivato.