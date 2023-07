Finisce con l’auto contro un pulmino, Francesca Calandriello muore a 27 anni: stava per diventare mamma

By

Nulla da fare neanche per la piccola che Francesca portava in grembo e che tra pochi giorni sarebbe nata.

Il drammatico schianto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, 12 luglio, a Sant’Arsenio, provincia di Salerno. Nonostante i soccorsi immediati e il trasferimento con l’ambulanza all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, per la futura mamma e la sua bambina non c’è stato nulla da fare. Sul posto carabinieri, polizia e vigili del fuoco per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Incidente nel Salernitano: morta una 27enne incinta e la sua bambina

Un tragico incidente quello avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 12 luglio a Sant’Arsenio, provincia di Salerno. Nei pressi dell’incrocio di viale dello Sport, un’auto si è scontrata con il pulmino di una società sportiva locale. Un impatto terribile, costato la vita alla conducente della Fiat 500 – Francesca Calandriello, 27 anni – al nono mese di gravidanza. Le condizioni della ragazza sono apparse subito molto gravi, tanto che sul posto è giunta un’eliambulanza, che l’ha trasferita in pochi minuti all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

Una corsa disperata, che non è bastata a salvare la vita di Francesca, né della creatura che portava in grembo, una bimba che tra pochi giorni sarebbe venuta al mondo. I medici hanno tentato di tutto per cercare di strappare al tragico destino la mamma e la sua piccola, ma nulla è stato possibile fare.

Le condizioni della 27enne erano apparse sin da subito molto gravi e qualche ora dopo è sopraggiunto il decesso.

Indagini in corso

Al momento non è chiara del tutto la dinamica dell’incidente costato la vita alla 27enne. Francesca Calandriello, originaria di Sassano, viaggiava a bordo di una Fiat 500, quando – nei pressi di un incrocio – si è scontrata con un pulmino di una società sportiva del posto. L’impatto è avvenuto proprio sul lato del conducente e l’auto è stata completamente distrutta.

La giovane è stata prima stabilizzata sul posto e poi trasferita all’ospedale del capoluogo, ma inutilmente. Due comunità in lutto piangono la prematura scomparsa della giovane: Sassano, di cui Francesca Calandriello era originaria, e di Sant’Arsenio, paese in cui viveva con suo marito.