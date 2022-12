“Finalmente…”, Federica Pellegrini e Matteo: lo scatto che commuove tutti i fan

Federica Pellegrini ha pubblicato una foto assieme a suo marito Matteo Giunta, annunciando qualcosa che ha commosso tutti quanti i suoi followers. Ecco di cosa si tratta.

Rinominata La Divina per via delle sue numerose prestazioni in vasca e per i suoi record personali, Federica Pellegrini è una delle sportive italiane più amate di sempre anche adesso che ha lasciato la sua professione dal punto di vista agonistico.

Dopo la decisione di non prendere più parte alle competizioni di nuoto, la donna è giunta all’altare con Matteo Giunta, suo allenatore personale sposandosi lo scorso 27 agosto a Venezia.

Federica Pellegrini: l’annuncio sui social che ha commosso tutti quanti

La cerimonia è stata organizzata dal wedding planner Enzo Miccio ed ha visto la partecipazione di molte personalità del mondo della politica, dello sport e della televisione oltre che dell’imprenditoria italiana.

Grande assente è stato Filippo Magnini, ex fidanzato della donna ma anche cugino di Matteo Giunta. Pare che tra i due non scorri buon sangue proprio per via della relazione di Federica con il suo attuale marito.

I due si sono conosciuti proprio grazie a Magnini e sarebbe stato proprio lui a proporre alla sua ex fidanzata di allenarsi con Giunta ma questo avrebbe fatto scattare in loro una passione inaspettata.

D’altronde, anche lo stesso Magnini era stato artefice di un tradimento da parte della Pellegrini, come ha rivelato il suo ex fidanzato Luca Marin, durante una passata intervista al programma condotto da Lorella Boccia, Rivelo.

Durante quell’occasione, il nuotatore ha ammesso di essere rimasto senza parole quando durante un campionato di nuoto ha trovato Federica a letto con Filippo dopo che non riusciva a trovarla in giro, dopo averle chiesto di sposarla.

Tra i due, però, non scorreva già buon sangue e le cose non andavano per il meglio mentre tra la Pellegrini e suo marito le cose sono sempre andate per il meglio anche per via del fatto che l’uomo non è affatto geloso di lei.

La foto di Instagram

In un’intervista prima del matrimonio, la nuotatrice ha ammesso che si è sentita trascurata quando è andata in viaggio con delle sue amiche e Matteo gli ha mandato pochi messaggi ma poi parlandone ha capito che l’uomo l’ha fatto per farle godere il momento.

Dopo il matrimonio, Federica e Matteo hanno fatto la loro luna di miele nei posti del loro cuore e che sono stati significativi per loro durante le tappe della loro storia d’amore che è uscita fuori solo dopo le Olimpiadi di Tokyo.

Su Instagram, la Pellegrini ha pubblicato uno scatto che ha commosso tutti quanti i suoi fan. La Divina si è immortalata in compagnia di suo marito annunciando qualcosa di veramente inaspettato.

“Finalmente la nostra luna di miele …… (quella banale (qualcuno capirà )) ….si siamo un po’ bianchini”

Con questa frase, l’ex nuotatrice ha dichiarato di stare vivendo un bellissimo momento insieme a suo marito, regalandosi una seconda luna di miele in un bellissimo posto tropicale quali le Maldive.

I due si stanno divertendo molto, a tal punto che la donna ha mostrato, nelle storie, Matteo un po’ brillo dopo aver bevuto un Americano.