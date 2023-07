Fifa cambia nome: il videogame si chiamerà EA SPORT FC

Fifa cambia nome, chiudendo la collaborazione con la Federazione calcistica, la quale creerà un suo videogame: tutte le novità.

L’annuncio ufficiale era arrivato nel maggio del 2022. Adesso, conclusa la stagione calcistica il team del gruppo leader nel settore dei videogame e i fan sono già proiettati verso il nuovo anno. Una stagione che segnerà una sorta di chiusura del cerchio per lo storico gioco calcistico che abbandonerà il classico “FIFA”, nome preso in prestito per così dire dalla federazione interazione, per un nuovo titolo.

Fifa, ecco il nuovo nome: dal 2024 si chiamerà EA SPORT FC

Un brivido lungo la schiena dei fedelissimi. Fifa, che dal 1993 intrattiene generazioni e generazioni di gamer, cambia nome in EA SPORT FC. La decisione era stata annunciata già lo scorso maggio, ma adesso sui siti dell’azienda sono iniziati a comparire anche i primi scatti del nuovo logo, mentre cresce ovviamente l’attesa per l’uscita di uno dei titoli più attesi di tutto l’anno.

La fine, sembra proprio il caso di dirlo, di un’era. Il gioco infatti, che chiaramente si rifà alla Federazione internazionale di calcio, ha concluso la sua collaborazione ed è stata costretta a cambiare nome. Sarà adesso EA SPORT FC, con l’aggiunta dell’anno alla fine per non “traumatizzare” troppo i fan.

Il motivo della separazione delle due strade è in realtà molto semplice. La Fifa ha deciso di creare e produrre il proprio videogame, che chiamerà proprio “Fifa”. Una scelta che alcuni hanno trovato discutibile, visto che quel brand ormai da 30 anni almeno nel campo dell’intrattenimento videoludico appartiene senza dubbio ai creatori della EA Sport. Insomma, i fan se ne dovranno fare una ragione. Il Fifa, della Federazione, uscirà nel 2024 e prenderà il nome di Fifa 25 (per rifarsi poi alla stazione 24/25), mentre a settembre probabilmente il 29 è attesa la nuova uscita di EA SPORT FC 24.

Il motivo è legato alla fine del rapporto tra la Fifa – che dal 2024 produrrà il proprio gioco, chiamato dunque Fifa 25 – e l’azienda produttrice del videogame, EA Sports. Per quanto riguarda invece le versioni Beta, non è ancora stato annunciata una data, ma si pensa che le versioni dovrebbero rimanere 3, a disposizione, dalle più costose – che in passato hanno preso il nome di Ultimate e quest’anno dovrebbe chiamarsi Ultimate Edition – con la possibilità di giocare fino a 3 giorni prima della data d’uscita e con varie aggiunte all’interno del gioco. Il 13 luglio, come riporta un recente Tweet della pagina EA SPORT FC Ita, arriverà uno dei primi release grazie al quale i fan potranno iniziare a scorgere qualche succulento dettaglio, tra grafica e piccole novità.

Benvenuti nel club. Benvenuti in #EASPORTSFC. Guardate il reveal completo di #FC24 il 13 luglio: https://t.co/qNRq0Hv7mf pic.twitter.com/r8U0hhUChL — EA SPORTS FC ITA (@easportsfcit) July 10, 2023

Un gioco che non dovrebbe subire troppi cambiamenti. Rimarrà l’amatissima modalità del gameplay online, le divisioni ma anche ovviamente Ultimate Team, che ha rappresentato per Fifa della Ea un grandissimo salto di qualità in questi ultimi anni. Il brand intanto farà segnare sicuramente una ripartenza, che potrebbe trascinare in questo senso anche la parte del gameplay. Un rinnovamento che comunque potrebbe coinvolgere il gioco.

Lo ha fatto intuire in una recente dichiarazioni Cam Weber, executive vice-president del brand: “Il prossimo anno EA Sports FC diventerà il futuro del calcio di EA Sports – ha scritto il vicepresidente – insieme ai nostri oltre trecento partner, siamo pronti a portare l’esperienza calcistica globale verso nuovi livelli per gli appassionati di tutto il mondo”. La fiducia rimane in casa Ea, che ha le spalle larghe per poter sopravvivere a un cambiamento di questa portata. Nella nota Weber continua rassicurando sul gioco e sulle modalità, sulle esperienze e promettendo partnership con tutte le leghe: “Tutto quello che amate di più dei nostri giochi sarà presente nel nuovo EA Sports FC: le stesse esperienze, le modalità, le stesse leghe, tornei, club e giocatori saranno presenti. Ci sarà Ultimate Team, Carriera, Pro Club e VOLTA Football saranno presenti. Il nostro portfolio con oltre 19.000 giocatori, più di 700 squadre, oltre 100 stadi e 30 leghe, su cui abbiamo continuato a investire per decenni, sarà presente. Ciò include le partnership esclusive con la Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, MLS e altre ancora in arrivo.”

Fifa cambia nome dopo 30 anni: la storia del videogame

Una sorta di istituzione per gli amanti del gaming, più di un gioco, una serie storica. Fifa ha scandito il tempo, posizionandosi nelle recenti ere tra i brand e i giochi più importanti del mondo. Più che business infatti, è il caso di parlare di impero creato dagli sviluppatori del gioco di simulazione calcistica della Electronic Arts. Con l’avvento del gampelay online infatti, nell’ultimo decennio, Fifa si è imposto tra i giochi di maggiore successo, incassando ogni anno milioni e milioni di dollari non solo grazie alle numerosissime venite, ma anche e soprattutto per il mondo dell’online. Ne sono seguite sponsorizzazioni con i club più importati, collaborazioni. Ma Fifa, oltre a rendere il gioco un vero e proprio sport competitivo, ha contribuito anche a diversi cambiamenti nel calcio oltre che in quello del gaming.

Il gioco ha di fatto influenzato il calcio nel “mondo reale”. Sì, perché tale è stato il successo di Fifa, tale la fama, che è stato alla fine lo sport a doversi adattare e ad assumere tramite ad esempio la regia televisiva un sapore da videogame. Ne è prova il logo EA, presente durante le gare di diverse leghe accanto al cronometro durante le partite, sia Premier League che Serie A. Insomma, Fifa e “real life” per usare un termine caro al mondo del gaming, si sono fusi in un unica massa in grado di produrre soldi a palate.

Ma torniamo alle origini più nobili del videogame, che gli appassionati ricordano sicuramente con piacere. Il gioco nato nel 1993 ha attraversato tutte le console esistenti, facendo parte del primo filone di videogame quando l’intrattenimento su console elettroniche erano di fatto appena nati. Non vi è traccia di Fifa nei videogame “da sala”, nelle macchine terrestri a gettoni in stile Street Fighter per fare un noto esempio, ma la sua apparizione arriva nel 1993 con il Sega Mega Drive, e il primo Game Boy. Il gioco sbarca poi sulla neonata Playstation, nel 1995, ma l’exploit arriva nel 1998 grazie alla edizione “FIFA Road To World Cup“.

Alla fine degli anni ’90 arriva infatti la prima vera campagna di pubblicizzazione massiccia a livello internazionale, con gli sponsor che iniziano a insinuarsi nel mondo del calcio (famosa la mascotte di Francia ’98 nel logo del gioco). La collaborazione con Fifa e una guerra dei diritti sempre stravinta contro il rivale giapponese della Konami, farà di Fifa un top nel settore anche per le più moderne Playstation 2, Xbox, per poi arrivare ai tempi di Ultimate Team e appunto del gamplay online moderno.

Un gioco che ha segnato intere generazioni tra iconiche colonne sonore, sigle, contenuti innovativi, che ha intrattenuto appassionati in tutto il mondo e che adesso prova a svoltare, per dare vita magari ad un’altra epoca di successi.