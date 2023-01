Fette di limone, mettile in un barattolo e riempilo di aceto bianco: utilissimo in casa

By

Mettendo delle fette di limone in un barattolo con dell’aceto bianco avremo qualcosa di molto utile nelle nostre case. Ecco cosa.

Nelle tavole di tutti gli italiani, a fine pasto si conclude il tutto con della frutta (e se c’è anche del dessert) e tra i frutti presenti nel cesto si possono trovare tanti agrumi come limoni e arance.

Questi sono molto diffusi nella nostra Penisola proprio per via del fatto che sono commercializzati in varie tipologie in varie regioni d’Italia diventando anche importanti e peculiari.

Limone: ecco cosa accade mettendo delle fette in un barattolo con l’aceto bianco

Tra i limoni più famosi abbiamo quelli della Costa Amalfitana e in particolar modo quelli di Positano e di Sorrento. Quest’ultimi sono utilissimi anche per preparare un dolce chiamato il Sospiro di Sorrento che altro non è che la Delizia al Limone del pastry Chef, Sal De Riso.

Ma il limone è anche un ottimo alleato per contrastare l’acidità di stomaco, a patto che voi non soffriate di reflusso esofageo, perché in quel caso avreste dei problemi maggiori e quindi va evitato.

Inoltre, può essere un ottimo disinfettante e può cicatrizzare le ferite eliminando tutti i batteri non a caso alcuni disinfettanti e salviettine sterili sono imbevute di acido citrico per la loro azione.

Inoltre, il limone è usato anche in molti detergenti per la nostra casa e le nostre stoviglie, questo perché emana un profumo particolare che viene anche utilizzato come olio essenziale.

Ma uno dei motivi principali è dato anche dall’azione sbiancante e disincrostante che ha su alcune superfici e per questo motivo è consigliato usarlo assieme a del bicarbonato sullo sporco ostinato.

Ma non tutti sanno che le fette di limone possono essere utili se unito ad un altro ingrediente che è l’aceto bianco. Insieme possono dare dei risultati inaspettati a cui non potremo fare più a meno.

Il metodo naturale

Prima di tutto bisogna prendere un barattolo di vetro, (va benissimo anche un barattolo grande di crema spalmabile alle nocciole, ovviamente vuoto e lavato) e lo apriamo mettendolo da parte.

Poi prendiamo dei limoni e li tagliamo a fette levando la parte superiore e posteriore del frutto e poi andiamo a inserire queste fette all’interno del barattolo per poi versare dell’aceto bianco.

Lo lasciamo riposare per due settimane in un luogo lontano da fonti di calore e da luce diretta e trascorso questo tempo andremo a scolare il liquido all’interno di un recipiente di plastica.

Possiamo vedere come questo se messo sulla nostra cucina, riesce a rendere splendente e senza incrostazioni la nostra superficie e può essere usato anche per disincrostare i fornelli sporchi.

Questo metodo è utilissimo ed economico e può farci risparmiare tantissimi soldi senza che ricorriamo a detergenti messi in commercio che possono risultare anche inefficaci ma avremo un detergente del tutto naturale.

Possiamo anche, in alternativa, utilizzare delle arance o mescolare sia limoni che queste ed avere lo stesso risultato. Non vi resta che provare questo metodo e lavare la vostra cucina con questo detergente naturale.