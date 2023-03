Festa per i 50 anni di Salvini, presenti anche Meloni e Berlusconi

By

In occasione dei 50 anni di Matteo Salvini, Giorgia Meloni è partita per la festa a sorpresa organizzata sul Lago di Como.

A rivelare la sua partenza alla stampa è stato Netanyahu, primo ministro israeliano con cui è incontrata alcune ore fa a Palazzo Chigi.

Festa a Matteo Salvini

Il segretario della Lega ha raggiunto un traguardo importante, ovvero i 50 anni e per festeggiarlo i suoi colleghi e amici gli hanno organizzato un party a sorpresa in una splendida location sul Lago di Como.

Alla festa erano presenti, fra gli altri, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rivelato involontariamente la missione segreta, affrettando i tempi della sua dichiarazione pubblica attesa dopo il vertice.

In effetti nessun appuntamento ufficiale era stato comunicato e così quando il primo ministro ha riferito che la Meloni doveva prendere un aereo, tutti i giornalisti sono rimasti sorpresi e si sono chiesti dove fosse diretta così urgentemente ma soprattutto così di fretta da mollare letteralmente l’uomo con cui ha pranzato per parlare del processo di pace con i palestinesi, dell’impegno italiano contro l’antisemitismo e della fornitura di gas israeliano al nostro Paese dal momento che siamo sprovvisti di quello russo a causa del conflitto.

Temi importantissimi che gettano le basi per rapporti sempre più proficui e rispettosi fra Italia e Israele, ma di certo la Meloni non si sarebbe persa per nulla al mondo la sorpresa a Salvini, che prima di essere uno stimato collega è un grande amico della presidente del Consiglio.

In uno scatto postato su Instagram si vedono i due insieme a Berlusconi, sorridenti durante il ricevimento alle porte di Milano.

Gli invitati

Non erano di certo gli unici invitati di spicco, alla festa di questa sera erano presenti infatti circa una sessantina di invitati che si sono riuniti in una location milanese.

A festeggiare il leghista c’erano Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli, Lorenzo Fontane, Giuseppe Valditara e altri.

Non si è trattato però solo di un festeggiamento riservato a volti noti della politica, presenti infatti erano anche alcuni amici stretti del leader del Carroccio e la sua famiglia, tutti felici in un hotel a pochi chilometri da Milano.

Anche Meloni e Berlusconi erano accompagnati, rispettivamente dal compagno Andrea Giamburrino e dalla fidanzata Marta Fascina.

In totale c’erano circa 100 invitati e quando Salvini ha fatto il suo ingresso è scattata la sorpresa, lui infatti non si aspettava nulla. Tra gli invitati anche il parlamentare Antonio Angelucci, da poco socio di Berlusconi per l’acquisto del 70% de Il Giornale, storico quotidiano della città meneghina.

In realtà il compleanno del ministro dei Trasporti era ieri, giornata in cui ha festeggiato in maniera più privata ma di certo questo è stato un bel modo per celebrare insieme a chi lo stima, il traguardo raggiunto.

Gli auguri dai social

Dai colleghi ai simpatizzanti fino alla compagna Francesca Verdini, ci sono stati tantissimi messaggi di auguri ieri per Matteo Salvini nel mondo del web.

Nel giorno del suo compleanno si trovava a Cutro per il Consiglio dei ministri straordinario dopo il drammatico naufragio, però non ha mancato di ringraziare per l’affetto ricevuto.

Ha anche pubblicato uno scatto dove indossa una maglietta con scritto ‘La vita comincia a cinquanta. 1973. La nascita delle leggende’.

Tanti sportivi e nomi noti dello spettacolo hanno voluto lasciare un pensiero per lui e lo ha fatto anche la Lega sul profilo Instagram ufficiale pubblicando una foto con la scritta ‘Buon compleanno capitano!”.

A tutti questi auguri si aggiungono anche i nostri, ancora tanti auguri!