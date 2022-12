Ferrara: uomo minaccia il suicidio su Facebook, fermato dalla polizia

Un uomo ha annunciato di volersi suicidare e il post Facebook è stato segnalato alla polizia. È avvenuto a Ferrara.

Grazie alle intenzioni pubblicate sul social dopo l’ennesima incomprensione con l’ex fidanzata, la tragedia è stata sfiorata per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, che lo hanno individuato ancora nei pressi della casa della donna.

Suicidio annunciato per un residente a Ferrara

A Ferrara un uomo ha annunciato su Facebook che si sarebbe suicidato la notte della Vigilia di Natale, questo è accaduto dopo che si era recato a casa dell’ex fidanzata per portargli alcuni regali di Natale.

Lei gli aveva fatto intendere, nonostante i diversi tentativi di lui, che non aveva intenzione di riprendere la loro relazione e così lui in preda allo sconforto ha cominciato a pensare di togliersi la vita.

Dopo l’incontro con la donna, rientrato nella sua auto, ha pubblicato alcune righe molto chiare su Facebook e il post non è passato inosservato ai suoi amici che hanno avvisato subito la polizia di Ferrara.

Dopo aver letto la sua volontà di uccidersi, gli amici hanno avvisato gli agenti e questi sono riusciti a rintracciare l’uomo grazie alla geolocalizzazione del cellulare. In effetti l’uomo si trovava ancora nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna.

La ricostruzione

Stando alla ricostruzione effettuata dai poliziotti, che hanno anche ascoltato alcune persone vicine all’ex coppia, i due si erano lasciati da alcuni mesi e non era la prima volta che l’uomo tentava un riavvicinamento.

Tuttavia la donna non voleva saperne e così in occasione delle feste natalizie, il protagonista di questa vicenda ha pensato di fare l’ennesimo passo in avanti per riconquistarla, portandole i regali di Natale che però lei ha rifiutato.

Però non ha funzionato e così quando è rientrato in auto ha scritto quelle righe che hanno subito fatto scattare l’allarme. L’ex compagna non era a conoscenza di quanto stava accadendo.

Gli agenti hanno subito individuato la vettura dell’autore del post in un parcheggio sottostante l’abitazione della ragazza e l’uomo per tutta risposta, vedendoli arrivare, ha bloccato le portiere della sua auto minacciando di tagliarsi la gola.

Dopo una lunga contrattazione portata avanti insieme ai Vigili del Fuoco che sono giunti pochi istanti dopo, la situazione è stata risolta. Infatti approfittando di un momento di distrazione, gli uomini della polizia locale hanno rotto un vetro e sono riusciti a disarmare il giovane che nel frattempo aveva rivolto verso di sé un coltello.

In stato confusionale e ancora molto agitato, è stato soccorso e tranquillizzato.