Ferrara, un uomo ha ucciso la madre 71enne soffocandola

Un omicidio maturato in una situazione, forse, diventata non più gestibile. È accaduto a Ferrara dove un uomo ha ucciso sua madre, soffocandola. Ecco l’epilogo della triste vicenda.

La donna era malata da tempo. Il figlio, dopo aver ucciso sua madre, ha anche chiamato le Forze dell’ordine per raccontare cosa era accaduto.

Ferrara, uccide la madre con un cuscino

A Ferrara si è consumato un omicidio che ha, forse, alla base, la disperazione di un figlio nel vedere sua madre ammalata da tempo. Lui, 51 anni, ha soffocato sua madre, 71enne e malata da tempo. Consapevole, poi, di quello che aveva appena fatto ha chiamato la Polizia.

L’arrivo delle Forze dell’ordine ed il suo autodenunciarsi come autore del delitto. È stato arrestato in flagranza di reato e portato in Questura per essere interrogato. Al momento della chiamata alla Polizia, ha semplicemente denunciato il fatto, ciò che aveva commesso dicendo che era stato lui. ma nulla più, non ha nemmeno fornito un movente ed una ragione del perché di quel gesto.

Come abbiamo detto, è stato immediatamente arrestato, prelevato dalla Polizia dalla casa di sua madre ed è stato condotto in Questura per l’interrogatorio, sul posto, invece è arrivato anche il personale sanitario che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana 71enne per soffocamento.

L’uomo si chiama Sandro Biondi, mentre sua madre si chiamava Maria Luisa Sassoli: sono queste le generalità dei due, rese note. Il 51enne ha soffocato sua madre aiutandosi con un cuscino. Stando alle primissime indagini, alla base dell’omicidio potrebbero esserci i continui litigi fra madre e figlio che sono, poi, sfociati nell’omicidio della donna, proprio per mano di suo figlio.

Alla base dell’omicidio, forse, un litigio

Consapevole di ciò che aveva appena commesso, il 51enne ha deciso di chiamare le Forze dell’ordine, autodenunciarsi e raccontare cosa aveva fatto. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna priva di vita e il decesso è stato, poi, anche confermati dai medici lì intervenuti.

Attualmente è sotto interrogatorio della squadra Mobile e del Pubblico Ministero in Questura a Ferrara. Al momento, non sono ancora stati resi noti altri dettagli circa la vicenda, poiché l’interrogatorio del reo confesso dell’omicidio della 71enne, nonché suo figlio, è ancora in corso presso la Questura della città.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono tante: dai continui litigi fra madre e figlio, stando a ciò che è venuto fuori dalle primissime indagini, a una situazione di non più sopportazione delle condizioni di salute della donna, malata da anni, da parte del figlio o chissà quale altro motivo ancora.

L’uomo è in questura per l’interrogatorio e non si conosce ancora l’evolversi della vicenda. Si attendono aggiornamenti.