Ferrara, 12enne aggredita dalla madre di un suo compagno di classe

By

Un’aggressione brutale, da parte di una donna, nei confronti di una ragazzina di appena 12 anni. il tutto è avvenuto all’esterno di una scuola a Ferrara. La motivazione? La 12enne aveva litigato con il figlio della donna.

Un intento assurdo ha portato all’aggressione di una ragazzina. Vediamo insieme, nello specifico, cosa è successo all’esterno di questa scuola.

Ferrara, mamma aggredisce una 12enne

L’ingresso a scuola, una giornata come tutte le altre. Ma ecco che sta per accadere qualcosa di impensabile: una donna, madre di un altro alunno della scuola, si avvicina ad una ragazzina di 12 anni, l’afferra per il collo e la prende a schiaffi.

A far scattare l’ira della donna, il fatto che la ragazzina in questione aveva litigato con suo figlio, compagno di classe. La scena choc è avvenuta all’esterno di una scuola media a Ferrara. Ad assistere alla scena tante persone, fra le quali anche bidelli ed insegnanti della scuola stessa.

I genitori della ragazzina aggredita hanno immediatamente denunciato l’aggressione ai Carabinieri ed, ora, sono in corso le indagini per capire cosa sia successo effettivamente e ricostruire la dinamica dei fatti. Poco prima che suonasse la campanella delle 8 per l’ingresso a scuola e l’inizio delle lezioni, la donna si è avvicinata alla 12enne e l’ha presa a schiaffi.

Solo grazie all’intervento di alcune persone lì fuori scuola presenti, ha evitato che potesse succedere il peggio. Hanno afferrato la ragazzina, sottraendola dalle mani e dalla furia della donna impazzita, e le hanno permesso di entrare a scuola. La 12enne, in evidente stato di choc per quello che era appena accaduto, è stata accompagnata in caserma, insieme ai suoi genitori, per denunciare ciò che le era successo.

Presa per il collo e a schiaffi davanti a tutti

Stando alle prime indagini, frutto anche delle testimonianze, l’ira della donna nei confronti della 12enne sarebbe stata scatenata da un litigio avvenuto fra la stessa ragazzina ed il figlio della donna, entrambi compagni di classe. Ma questo non giustifica l’atto violento ed il modo assurdo di comportarsi della donna stessa, che si è accanita contro una ragazzina indifesa.

Tanti gli altri ragazzi e i loro genitori che, insieme a bidelli ed insegnanti, hanno assistito shoccati alla scena ed hanno cercato di aiutare la ragazzina, strappandola dalle mani violente della donna. Stando alla ricostruzione, poco prima dell’ingresso a scuola, una mamma avvicina la ragazzina e, dopo averla affrontata in malo modo, l’afferra per il collo e la prende a schiaffi.

Vista la scena, alcune persone lì presenti hanno strappato la 12enne dalla furia violenta della donna e l’hanno portata in classe al sicuro. Dopo che gli insegnanti si sono sincerati delle condizioni della ragazzina, vedendola molto spaventata, hanno chiamato i suoi genitori che, dopo averla tranquillizzata, l’hanno portata al pronto soccorso per accertamenti.

Da lì, poi, in caserma per denunciare ciò che era accaduto. I dissapori fra i due ragazzi erano già noti anche alla stessa scuola, che li aveva più volte presi in carico. Ma mai ci si sarebbe aspettati si arrivasse a tanto.