Qualcuno potrebbe pensare a uno sbaglio, magari che Fedez abbia scartato erroneamente un pacco destinato al figlio Leone, ma non è così. I “pupazzi” che Chiara Ferragni ha regalato al marito sono stati acquistati appositamente per lui, come cadeau per i suoi 31 anni. Le due statuette, raffigurati Astro Boy e Pinocchio, tutto sono meno che giocattoli per bambini, e infatti il prezzo degli ultimi ritrovati in casa Ferragnez si aggira intorno ai 15 mila euro.

Solo festeggiamenti in grande stile a casa Ferragnez

La coppia Ferragni-Fedez certo non ha mai fatto segreto di avere gusti eccentrici, e molto costosi. Non ha mai neanche nascosto la stravaganza dei festeggiamenti, a partire dalla discussa festa di compleanno all’interno di un supermercato, fino al luna park creato ad hoc per il loro matrimonio, il cui lascito è stato lo zerbino di casa marchiato Ferragnez.

Come dimenticare poi i tre decenni di Chiara, quando per l’occasione è stato allestito a tema l’intero vagone di un treno super veloce. Detto questo, nessuno si dovrebbe stupire se per i 31 anni del cantante milanese, compiuti il 15 ottobre, l’influencer più famosa del mondo ha deciso di acquistare due statuette in vinile firmate dall’artista KAWS, ex illustratore Disney.

Pinocchio e Astro Boy come non li avete mai pagati

Questi “pupazzi” sono però veri e propri pezzi da collezione: il loro prezzo si aggira intorno ai 15 mila euro totali. Per la precisione, 4270 euro per il personaggio dei fumetti anni ’80 Astro Boy (ma può arrivare anche a 10 mila), mentre per il secondo, con le sembianze di Pinocchio, la base d’asta è di 8500 euro.

Oggetti davvero esclusivi, come quasi tutto quello che la coppia ci ha abituati a vedere nella propria casa, teatro quotidiano delle loro vite postate sui social.

Gli auguri social, come da tradizione Ferragnez

Certo la coppia non poteva tenere segreto il festeggiamento, e infatti i regali sono stati subito immortalati per i social, così come auguri e ringraziamenti: “Ma una persona che compie 31 anni e si fa regalare queste cose dalla propria moglie…? Sono in piena crisi di mezza età”, ha ironizzato il rapper.

Chiara però non è certo dispiaciuta dell’eccentricità del compagno, con il quale è in attesa del secondo figlio, che sarà femmina, e divertita gli lancia un: “Auguri amore!”.

KAWS: da Fedez a Pharrel tutti lo amano

Per chi non lo conoscesse KAWS è uno degli artisti di street e pop art più apprezzati degli ultimi anni. Forse meno conosciuto di Bansky ai più, certo, ma comunque può vantare collaborazioni di un certo spessore: da Nike a Pharrel Williams. Il suo marchio sono le X sulle mani o sugli occhi di personaggi rappresentati in pose tristi o impacciate.

Fedez nutre una passione tanto profonda quanto costosa per il designer americano: nella casa di City Life a Milano che condivide con Chiara trovano posto numerosi robottini, personaggi di cartoni o fumetti in scala 1:1. Sponge Bob, i Simpson, diversi Minions fanno compagnia alle bambole raffigurati la coppia (altro ricordo del matrimonio).

Da oggi a tenere compagnia a Slimer, il fantasma verde di Ghostbusters, ci sono anche Pinocchio e Astro Boy.