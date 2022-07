Fedez, scoprire il tumore per caso: la confessione del rapper

By

Qualche mese fa, Fedez ha dovuto affrontare una delicata operazione per un tumore al pancreas. Ora sta bene e racconta come è riuscito a scoprire la malattia.

Non sono stati mesi semplici quelli passati per Fedez: il rapper, quattro mesi fa, è stato operato per un tumore al pancreas, una scoperta che ha devastato lui e la sua famiglia.

Oggi sta bene, è tornato a cantare sui palchi di tutta Italia e ogni tanto continua a condividere con i suoi fan quell’esperienza, che gli ha cambiato la vita. Ecco come ha scoperto il tumore, le sue parole.

Fedez spiega come ha scoperto di avere un tumore: una dottoressa lo ha salvato

Sui social Fedez ha milioni di followers, che lo seguono assiduamente, anche a prima mattina. Infatti, il rapper ha l’abitudine di svegliarsi molto presto, cosa che i suoi seguaci sanno benissimo.

È proprio in questi momenti di calma, in cui la sua famiglia ancora dorme, che Federico decide di parlare alla sua community, con dirette, stories e video.

Proprio qualche giorno fa, il rapper alle 7 di mattina ha deciso di fare una diretta, per chiacchierare un po’ con i suoi fan. In tantissimi lo seguono sempre e gli fanno domande, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Fedez non ha mai avuto problemi a condividere e quando un fan gli ha chiesto come ha scoperto di avere un tumore, lui ha subito risposto.

Il cantante ha raccontato che doveva fare una visita medica, alla quale arrivò tardi perché aveva litigato con la moglie, Chiara Ferragni. Arrivato allo studio, trova questa dottoressa che lo visita e che, non tanto convinta da alcuni esami, gli consiglia di fare presto una risonanza magnetica.

La dottoressa, a quanto pare, aveva già intuito dai valori di Fedez che poteva esserci qualcosa che non andava. Insomma, la precisione e la scrupolosità di questa donna gli ha salvato letteralmente la vita.

La vita ritrovata di Fedez, ma la paura c’è sempre

Scoprire una malattia del genere non è mai semplice e Fedez lo sa bene. Spesso, in questi mesi, il rapper ha sottolineato come la malattia lo abbia cambiato, gli abbia fatto capire quali sono davvero le cose importanti della vita.

Ora sta bene, è tornato sul palco in tanti concerti, tra cui quello gratuito LOVE MI, tenutosi a Piazza Duomo a Milano e organizzato con il suo amico ritrovato J-Ax.

Ma Federico ammette di avere ancora paura, ovviamente, di una possibile ricaduta. Anche se gli esami sono in ordine e tutto va bene, il rapper ha confessato a Vanity Fair che ha paura di una recidiva, ma che ora è pronto a godersi la vita al 100%.