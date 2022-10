Federica Pellegrini, avete mai visto la bellissima mamma? Sembrano sorelle | FOTO

Federica Pellegrini ha una madre bellissima che sembra molto più giovane dell’età che ha a tal punto da essere scambiata per sorella della nuotatrice. Ecco la sua foto.

Federica Pellegrini non ha bisogno di presentazioni in quanto è una campionessa mondiale di nuoto che grazie alla sua carriera sportiva ha avuto modo di avere tante soddisfazioni dal punto di vista della sua professione.

Nonostante abbia abbandonato il mondo del nuoto le sue gesta verranno ricordate da tutti coloro che vogliono intraprendere questo sport, come punto di riferimento, a tal punto da essere stata soprannominata la Divina.

Federica Pellegrini: ecco sua madre

Ma Federica ha anche avuto esperienza nel mondo dello spettacolo. Dopo essere stata testimonial per alcuni prodotti commerciali di cui è stata protagonista in alcuni spot come quello di un famoso marchio di shampoo e di un brand di biscotti è entrata a far parte della giuria di Italia’s Got Talent, anche se dopo l’acquisto del format da parte di Disney+, non sappiamo se rimarrà in tale ruolo.

Intanto, una delle sue ultime apparizioni in tv è stata ai Seat Music Award dove la Pellegrini è stata invitata sul palco da Carlo Conti e Vanessa Incontrada per premiare uno dei suo cantanti preferiti: Biagio Antonacci.

La nuotatrice, è salita sul palco dell’Arena di Verona a pochi giorni dalle sue nozze con Matteo Giunta, suo ex allenatore, con il quale è giunta all’altare lo scorso 27 agosto con una cerimonia che ha visto tra gli invitati molte personalità importanti del mondo della politica, dello sport e dello spettacolo.

Le nozze si sono celebrate a Venezia presso la Chiesa di San Zaccaria e la cerimonia è stata organizzata dal famoso wedding planner Enzo Miccio che ha preparato tutto in modo certosino facendo in modo che tutto andasse per il meglio.

Dopo il matrimonio, la Pellegrini ha ammesso di non vedere l’ora di diventare madre e che spera di poter presto vedere crescere la sua pancia e di diventare una brava madre come lo è stata sua madre.

Una mamma per amica

Federica, infatti, è molto legata ai suoi genitori ma in particolare con Cinzia Lionello che in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha ammesso di essere scoppiata in lacrime al matrimonio di sua figlia.

La donna ha anche confessato che la Pellegrini all’età di tre anni non voleva entrare in piscina ma poi successivamente quando la donna e suo marito la portarono all’impianto sportivo con suo fratello, Federica è diventata competitiva e tenace sapendo già dove voleva arrivare.

La Lionello non si sarebbe mai aspettata un successo del genere e ha dichiarato che tutte le altre madri andavano nel suo locale a Spinea e le chiedevano quale fosse il segreto di Federica e come mai era così brava nel nuoto.

La donna rispondeva che il segreto era quello di far divertire i suoi figli e solo in questo modo avrebbero appreso l’importanza di una competizione sana e della passione per lo sport.

Federica e Cinzia sono molto legate e sono alleate a tal punto che in molti non credono che siano mamma e figlia ma credono che siano sorella data la complicità tra di loro e la somiglianza fisica.

La donna, adesso con dei capelli bianchi, fino a qualche anno fa aveva un taglio di capelli sbarazzino e corto di color biondo, molto simile a quello di sua figlia e ancora oggi, nonostante siano passati degli anni, le due sono ancora molto simili.

Federica ha regalato a sua madre tanti momenti emozionanti per via della sua carriera e per il suo matrimonio e stando alle parole della nuotatrice, sicuramente le regalerà nuove emozioni quando la farà diventare nonna, data la volontà della Pellegrini di diventare presto madre.