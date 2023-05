Fate attenzione al trucco delle confezioni: scontrino raddoppiato al supermercato

Al supermercato bisogna fare attenzione e risparmiare, non il contrario. Per questo motivo gli esperti spiegano il trucco delle confezioni.

Le strategie di marketing, in generale, sono applicate per raddoppiare il prezzo alla casa e fare in modo che si spenda di più senza saperlo. Sono tecniche che spingono all’acquisto, convincendo l’utente che così facendo stia spendendo molto meno. Si applica nel commercio, ma soprattutto al supermercato dove il trucco delle confezioni la fa da padrone. Ma in cosa consiste? Facciamo chiarezza.

Strategie di marketing al supermercato

In un contesto storico come questo attuale, le famiglie italiane cercando di risparmiare sulla spesa di tutti i giorni. Ovviamente, si cerca anche di non ridurre la qualità mantenendo un ottimo rapporto con il prezzo proposto.

Il raddoppio dei costi è dovuto da una inflazione che ha toccato i minimi storici, dopo molti anni. Si parla di un 11% e sembra che la situazione possa peggiorare nel futuro. Risparmiare non significa privarsi di tutto, ma trovare comunque un certo equilibrio.

Al fine che un consumatore possa spendere di più, si mettono in pratica alcune tecniche di marketing studiate e affinate nel tempo. Si cerca, in questo modo, di far credere al consumatore che stia risparmiando quando in realtà spende il doppio.

Non solo, si usano strategie di vendita che mettono in evidenza particolarità dei prodotti così che il prezzo possa passare in secondo piano. C’è sempre una sorta di sconto e di regalo, quando invece è una manovra per proporre l’acquisto di qualcosa di inutile al momento.

Trucco delle confezioni: a cosa fare attenzione

Le tecniche sono adottate al supermercato, come nelle profumerie o comunque nei posti dove si vendono dei prodotti. Il trucco della confezione è un metodo che viene attuato sotto diverse forme al supermercato, in profumeria e anche nei negozi di vendita al dettaglio. In cosa consiste? Proporre un kit ricco di prodotti di diversa tipologia così da risparmiare alla cassa.

La logica è interessante, infatti acquistando tutti i prodotti insieme c’è un risparmio notevole. Al contrario, acquistandone uno alla volta si arriva a pagare il doppio.

È il raggruppamento che attira l’attenzione e la curiosità, anche al supermercato. Un insieme di prodotti allettanti e di marca sono proposti ad un prezzo unico. In realtà si andranno ad acquistare dei prodotti che non servono, anche se il cervello è spinto dalla voglia di averli perché ad un prezzo “scontato” o di favore.

Non è tutto, infatti la tecnica si affina mettendo in risalto qualcosa che possa attirare olfatto e vista. Luci, colori, profumi che attirano l’attenzione e rendono tutto più invitante e pronto all’acquisto. Si soddisfa in qualche modo un bisogno, comprando qualcosa che in realtà non serve.

Attenzione a tutte queste strategie. Il consiglio è di entrare al supermercato con una lista predefinita e se possibile non prendere il carrello, meno spazio si ha a disposizione e meno si acquista.