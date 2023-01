Fasano dà l’ultimo saluto al piccolo Nicolò, il bimbo di 15 mesi morto soffocato da un tappo dell’aerosol

Questo pomeriggio, presso la chiesa di Maria Santissima della Salette di Fasano, si sono svolti i funerali del bambino, morto nella mattinata di mercoledì a seguito di un drammatico incidente domestico.

Il piccolo era sul fasciatoio, quando ha afferrato il tappino dell’aerosol e lo ha portato alla bocca. In un attimo il papà si è accorto di quanto stava accadendo e ha provato a praticargli la manovra di Heimlich, ma quell’oggettino di plastica gli è rimasto in gola. La nonna, che era presente in casa al momento della tragedia, ha immediatamente allertato i soccorsi, che in una manciata di minuti sono giunti sul posto. Nonostante gli innumerevoli tentativi da parte del personale sanitario, per il piccolo Nicolò non c’è stato nulla da fare.

La tragedia del piccolo Nicolò, morto a 15 mesi

Una comunità sotto choc, che si è stretta attorno a due genitori distrutti e impietriti da un dolore impossibile da sopportare. La città di Fasano ha dato l’ultimo saluto al piccolo Nicolò, il bambino di 15 mesi morto ieri – 18 gennaio – a seguito di un drammatico incidente domestico.

Il piccolo era in casa con il papà e la nonna, mentre la mamma era a lavoro. Mentre il genitore gli stava cambiando il pannolino, il piccolo ha afferrato con le mani un tappino dell’aerosol e lo ha portato alla bocca. Il papà si è reso subito conto della tragedia: ha preso in braccio il figlio e ha praticato la manovra di Heimlich, ma è stato tutto inutile.

La nonna – che era in casa al momento della tragedia – ha immediatamente allertato un’ambulanza. In una manciata di minuti sono giunti i sanitari del 118 in via del Calvario. Hanno tentato di tutto per strappare il piccolo Nicolò alla morte, ma non c’è stato nulla da fare. Il tappino gli ha ostruito le via aeree e il bambino ha smesso di respirare. Sotto choc il papà del bambino e la nonna, che ha assistito imperterrita alla morte del nipotino. La mamma è stata subito allertata e in pochi minuti ha fatto ritorno a casa.

Fasano dà l’ultimo saluto al bambino

I genitori del piccolo Nicolò vengono descritti da tutti come una coppia umile e lavoratrice, a cui tutti i concittadini si sono stretti per una tragedia che non è umanamente comprensibile.

Questo pomeriggio, presso la chiesa di Maria Santissima della Salette di Fasano, si sono svolti i funerali del piccolo. La comunità di Fasano ha partecipato commossa alla cerimonia funebre, e il volo dei palloncini ha accompagnato l’uscita del feretro dalla chiesa.

Il papà del piccolo è stato colto da malore quando i sanitari gli hanno detto che per il figlio non c’era ormai più nulla da fare.