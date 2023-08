Famiglie messe in ginocchio, spariti tre milioni di euro dalla banca: addio risparmi

La banca è sinonimo di garanzia e sicurezza. Purtroppo per alcune famiglie non è stato così, perché sono spariti tre milioni di euro.

Se la casa è il primo luogo sicuro, la banca dovrebbe essere il secondo posto sul quale fare affidamento. Parliamo infatti di istituti che nascono con l’intento di controllare i risparmi degli altri. Questo per evitare che ladri o malintenzionati possano appropriarsi dei soldi nascosti tra le mura di casa.

Molte persone fanno affidamento sulle banche, in quanto si sentono tutelate e protette avendo a loro disposizione diverse garanzie. Purtroppo non a tutti è andata così: alcune famiglie hanno messo i loro risparmi nelle mani della persona sbagliata.

Scopriamo insieme come il posto più sicuro può trasformarsi in quello che potrebbe cambiare la vita di chi lo sceglie come meta dei propri risparmi.

San Marino: spariti tre milioni di euro sul conto dei cittadini

3 milioni di euro: è questa la grande lacuna che si sarebbe verificata nei conti correnti di coloro che hanno deciso di affidare i propri soldi ad una banca di San Marino. Il responsabile di tutto questo sarebbe un direttore che avrebbe utilizzato dei metodi finanziari e delle manovre azzardate nei confronti di chi, invece, gli ha offerto tutta la sua fiducia.

Queste famiglie hanno quindi perso ogni bene. I loro fondi sono stati svuotati, i loro conti sono finiti in rosso e ora non sanno più a chi rivolgersi per poter ottenere indietro i risparmi di una vita.

Come se tutto questo non bastasse, il funzionario incriminato ha fatto perdere le sue tracce, in quanto risulta irreperibile da diverse ore. Probabilmente una parte di quei soldi è stata trafugata proprio da lui anche se, al momento, le indagini non hanno ancora raggiunto una valida conclusione.

L’uomo ha sempre ispirato grande fiducia nelle persone poiché parlava con parole semplici e chiare, agendo in completa sicurezza e tutela dei suoi clienti. I cambiamenti più importanti si sono verificati quando l’uomo è stato nominato direttore della filiale.

Così facendo ha avuto la possibilità di seguire direttamente i clienti più affezionati, consigliando alcuni cambiamenti nel loro conto corrente. Con quelli con cui aveva un rapporto più stretto si era perfino offerto di passare a ritirare i soldi a casa, in modo da riuscire a versarli lui stesso sui loro conti personali.

Truffa del funzionario bancario: tratti in inganno moltissimi anziani

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il nuovo direttore della filiale della Repubblica di San Marino aveva deciso di prendere a cuore la situazione di molti clienti anziani. Queste persone sono volutamente vulnerabili ed è per questo che esercitare un controllo su di loro risulta molto più facile rispetto a persone più giovani.

Questi hanno cominciato a farsi qualche domanda a seguito dell’assenza di documenti certificati che dimostrassero le varie operazioni bancarie eseguite. E’ necessario sapere che ogni tipo di transazione o movimento deve essere attestato da certificazioni ufficiali a prescindere dal contesto.

La prima falla sarebbe emersa all’inizio del 2022, quando una coppia di anziani clienti della banca è venuta a mancare. Una delle figlie della coppia si è quindi presentata presso l’istituto bancario per ritirare il deposito residuo. E’ proprio in questo momento che la donna ha scoperto come non rimanesse assolutamente nulla dei 100.000 € che, invece, avrebbero dovuto essere presenti sul conto dei genitori. Questa storia si è ripetuta molte altre volte, tanto che le famiglie colpite sarebbero addirittura 15.

Decine di conti in rosso: l’intervento degli avvocati

Il funzionario della banca in questione è stato denunciato alle Forze dell’ordine. Gli avvocati Gian Vito Antinori e Piero Venturi hanno quindi sporto denuncia nei confronti dell’uomo, il quale è stato accusato di furto, truffa e appropriazione indebita.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe utilizzato il denaro rubato ai suoi clienti per avviare delle speculazioni all’estero. Questo senza rivelare alle vittime nessun tipo di attività, in quanto si tratta di affari illeciti che avrebbero messo gli intestatari del conto in serio pericolo dinanzi alla Legge.

Ad ogni modo le indagini sono in corso e sempre più aneddoti rischiano di essere svelati in merito a questa triste storia di vita quotidiana. Per fortuna la scoperta è stata fatta prima che altre persone potessero essere truffate da questo malfattore. Ecco perché è sempre bene conoscere tutte le procedure bancarie prima di affidare i propri soldi nelle mani di altre persone.