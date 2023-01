Il caso “Falsi vaccini” continua ancora a tenere banco. A parlare, questa volta, è direttamente la dottoressa Grillone che conferma di non aver mai avuto, fra le sue pazienti, la cantante Madame. Ecco cos’ha riferito.

Il medico è stata ascoltata nell’ambito dell’incidente probatorio ed ha confermato quello che aveva già dichiarato ed affermato in passato.

Falsi vaccini: le parole della dottoressa Grillone

Non ha mai avuto la cantante Madame come sua paziente e non l’ha mai vista prima. Sono state queste le parole della dottoressa Daniela Grillone, colei che è al centro dell’inchiesta sui “falsi vaccini” somministrati in modo fasullo in Veneto a quella che sarebbe stata una nutrita lista di pazienti, fra cui, anche la giovane cantante Madame e la tennista Camila Giorgi.

Il tutto, con il fine di ottenere il green pass quando si era ancora nel periodo della pandemia da Covid. La dottoressa è stata ascoltata nell’ambito dell’incidente probatorio, avvenuto a porte chiuse, e non ha fatto altro che confermare quello che, precedentemente, aveva già dichiarato, quando era stata interrogata ad inizio vicenda.

Come afferma uno dei suoi legali, in un’intervista a “Il corriere del Veneto” che la sua assistita “credeva all’utilità del vaccino”. La stessa ha dichiarato, però, che la sua decisione è arrivata dopo che lei stessa, somministrandosi le due dosi di vaccino, ha cisto comparire sul suo corpo delle piaghe ed ha avuto forti effetti collaterali. Da lì, la convinzione che la sua reazione fosse dovuta alle dosi eccessive.

Il legale della dottoressa, inoltre, ha confermato ciò che ha detto la sua assistita, ovvero che il tutto è partito da un colloquio con un chirurgo: “Mi ha chiesto di eseguire su di lei un vaccino fasullo (…) e ha chiesto di mandarmi alcuni conoscenti che non volevano vaccinarsi. E io ho accettato”.

Non ha mai conosciuto la cantante Madame

Non è entrata nel merito di quelli che sono stati i suoi pazienti famosi che sono andati da lei proprio per questo vaccino fasullo da farsi somministrare per ottenere il greenpass. Quando le hanno chiesto se conoscesse e avesse somministrato il vaccino alla giovane cantante Madame, la Grillone ha risposto di “non averla mai vista”.

Per quel che riguarda la tennista Giorgi, invece, ha dichiarato di aver vaccinato in modo fasullo, non solo lei, ma anche la sua famiglia: “Confermo che nessuno dei vaccini della famiglia Giorgi è stato effettivamente somministrato” – ha dichiarato la dottoressa.

La Grillone ha, inoltre, confermato che la tennista è stata per anni una sua paziente, avendola incontrata quando la stessa atleta soffriva del cosiddetto “gomito del tennista”.

Il giro di false vaccinazioni è iniziato, proprio, e come confermato dalla stessa dottoressa, dopo l’incontro con il chirurgo che le ha chiesto questo tipo di finte somministrazioni. Il giro stesso ha coinvolto decine di persone, alcune che si sono rivolte alla dottoressa proprio perchè, non potendo rinunciare al loro lavoro e avendo paura degli effetti collaterali del vaccino stesso, avevano comunque bisogno del greenpass.