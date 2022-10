FAI, Giornate d’Autunno: evento dedicato al patrimonio culturale

Saranno sabato 15 ottobre e domenica 16 ottobre le date della XI edizione di Giornate FAI d’Autunno. Settecento luoghi speciali aperti al pubblico in 350 città italiane.

Il weekend della bellezza, tra oggi e domani, per celebrare il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese. Un’iniziativa promossa dal gruppo FAI Giovani, che porterà alla messa in mostra di opere e paesaggi in centinaia di città italiane.

FAI, Giornata d’Autunno 2022: si parte oggi sabato 15 ottobre

Inizia oggi l’evento culturale organizzato da FAI, che da nord a sud propone visite e incontro nelle città italiane grazie alla collaborazione della fondazione, tra cui Gruppi FAI Ponte tra culture, e Gruppo FAI.

Da sabato 15 ottobre a domenica 16, anche questa edizione – l’undicesima – sarà all’insegna del dinamismo e del valore dei giovani, della oro energia nell’aprire al pubblico centinai di luoghi speciali. Sono 700 le zone da visitare, in 350 città diverse, ognuno unico, per un patrimonio culturale – il nostro – assolutamente invidiabile.

Valorizzazione dei territori, in una liaison tra arte, cultura, storia e natura, dove ci sarà l’occasione una volta ancora per prendere consapevolezza della ricchezza del Paese. Si ricorda inoltre, come sottolineato dagli organizzatori, che l’evento si inserisce nella campagna raccolta fondi “Ricordiamoci di salare l’Italia“, e che il tutto si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie.

Palazzi, chiese, castelli, ville storiche, ma anche parchi archeologici e musei, insieme a vecchi siti militari e centri di ricerca. Come contorno anche degli itinerari attraverso i borghi, tra paesaggi naturalistici e tante zone “verdi”, ossia parchi, orti botanici e giardini. Non mancheranno nemmeno le visite “verdi” appunto alle zone urbane.

Giornata d’autunno FAI, dall’antico al moderno: cosa visitare e come prenotarsi

La “maratona culturale” toccherà tutte le regioni, e spazierà dall’antico al moderno e dalla natura ai centri urbani. Tanti i piccoli centri che verrano grazie all’evento riscoperti, patrimoni inaspettati, e magari meno conosciuti, luoghi che non erano ancora stati resi accessibili.

A Palermo ad esempio si potrà salire sul campanile del Carmine, dove si potrà godere di una vista incredibile sulla cupola in maiolica della chiesa e sul centro. A Milano verrà aperta in via eccezionale invece Palazzo Diotti, nella capitale a Roma invece verranno rivelate le Corsie Sistine, con 1200 affreschi appena restaurato, nel complesso di Santo Spirito in Sassia. A Venezia invece verrà resa disponibile la visita alla chiesa di Palladio, nel complesso di San Francesco della Vigna.

Insomma, una serie di imperdibili esperienze culturali, su tutto lo stivale. L’evento al quale si potrà contribuire con una libera donazione, nel quale il Fondo Ambiente Italiano ha dimostrato ancora una volta il grande lavoro di tutela nei confronti del patrimonio nazionale.

Come comunicato dalla stessa fondazione, per visitare la maggior parte dei luoghi sarà necessaria la prenotazione. Basterà visitare il sito web FAI (www.giornatefai.it), recarsi sull’elenco dei siti disponibili e leggere tutte le relative informazioni.