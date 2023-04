Fai attenzione a questi 3 segni zodiacali, secondo l’oroscopo sono falsi e cattivi

Fai attenzione a questi 3 segni zodiacali, da loro devi sempre guardarti le spalle: sono falsi e cattivi come pochi. Non ti fidare, potresti trovarti nei guai per colpa loro.

Non tutti sono degni di stima e fiducia e le persone buone lo imparano a proprie spese. Attenzione sempre ai falsi e ai cattivi. Loro sono sempre pronti a calpestare gli altri pur di avere un tornaconto personale: questi 3 segni sono davvero molto pericolosi.

I più falsi e cattivi dell’oroscopo sono loro

L’essere umano è per definizione filosofica un “animale sociale” ovvero capace di sviluppare, mantenere o distruggere rapporti e relazioni sociali. Ogni giorno ci circondiamo di persone conosciute e sconosciute a cui ci avviciniamo per i più svariati motivi: per lavoro, per amicizia o semplicemente per caso.

Ciascuno di noi tende a legarsi di solito a chi a se stesso è più simile ma non sempre tutti riusciamo a cogliere il vero essere di chi ci sta intorno. Anche tu come tanti avrai vissuto delusioni procurate da persone che sembravano buone e oneste e che invece si sono rivelate false e cattive.

Talvolta è l’indole innata che rende qualcuno spregevole, talvolta è il segno sotto cui sono nati che accentua questi lati non proprio apprezzabili. A questo proposito, oggi ti vogliamo mettere in guardia da loro. Sai chi sono i più falsi e i più cattivi dello zodiaco? Fai attenzione a questi 3 segni zodiacali che potrebbero riservati delle spiacevoli sorprese.

Fai attenzione a questi 3 segni zodiacali

Non dobbiamo mai fidarci davvero di qualcuno, soprattutto se non lo conosciamo al 100%. Le delusioni sono sempre dietro l’angolo e riprendersi da batoste sentimentali e non solo, è un processo lungo e complicato.

Lo sanno bene i più buoni e ingenui dello zodiaco che spesso si sono ritrovati a fare i conti con chi credevano amico sincero e leale. Secondo l’oroscopo possiamo imparare a capire se chi ci circonda non ha buone intenzioni semplicemente scoprendone il segno.

Attenzione a loro, questi 3 sono i più falsi e i più cattivi dello zodiaco. Tra i primi segni da cui devi guardarti le spalle c’è il Leone. I nati sotto questa costellazione sono protagonisti e megalomani per natura, adorano le luci della ribalta anche quando non spetterebbe loro.

Orgogliosi ed egoisti, non pensano mai al bene di chi li circonda, al contrario: spesso calpestano i sentimenti altrui volontariamente e solo per proteggere se stessi. A primo acchito potrebbero sembrare buoni ed empatici, i nati sotto il segno del Leone, ma così non è: con loro non di puoi stare mai tranquillo, non cadere nella loro trappola o potresti farti davvero molto male.

Se poi si sentono offesi o umiliati inizia a scappare: il Leone si trasforma e diventa irriconoscibile diventando una delusione per chi credeva di conoscerlo bene. Altro segno da guardare con attenzione è il Cancro.

Senza dubbio, i nati sotto questa costellazione sono tra le persone più scaltre ed intelligenti dello zodiaco ma anche tra quelle più false e cattive. Fidarsi di un Cancro equivale a farsi del male volontariamente: la delusione è sempre dietro l’angolo con loro.

Lunatici, volubili e sospettosi, una ne pensano e mille ne combinano pur di cadere sempre in piedi e ottenere un tornaconto personale, anche a costo di ferire gli altri. Puntigliosi e drammatici, forse fin troppo, rimuginano sempre sul passato e sono capaci di ricordare anche offese o screzi accaduti decenni prima e mai perdonati. Pronti a rinfacciare sempre tutto, bisogna stare attenti a confidarsi con loro.

Non ti puoi fidare mai davvero di un Cancro. È sicuramente un buon ascoltatore ma anche un chiacchierone che ben sa sfruttare ogni occasione utile a se stesso. Chi si interfaccia con una persona nata sotto il segno del Cancro, ha concrete possibilità di rimanere delusa.

Hanno davvero un carattere particolare i cancretti che se decidono di impuntarsi su persone o situazioni, smuoverli sarà praticamente impossibile. Puniscono chi li circonda con un mutismo che ferisce.

L’ultimo segno a cui bisogna prestare particolare attenzione è quello della Vergine. Anche se all’apparenza sembrano buoni e comprensivi, in realtà sono tutt’altro.

Non fanno mai nulla senza aspettarsi qualcosa in cambio e una volta ottenuto quanto desiderato, puoi scordarti di loro: potresti non vederli né sentirli più. Taciturni e vendicativi, bisogna stare attenti con loro.

Hanno la lacrima facile, gli amici della Vergine che sono capaci di commuovere e abbindolare tutti. Non vi fidate. Abili mentitori, è impossibile capire le loro reali intenzioni. Sono disposti a mettere nei guai anche poveri innocenti pur di raggiungere gli scopi prefissati.