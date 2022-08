Fagioli vicino al rinnovo con la Juventus

Dopo l’ottima stagione disputata in Serie B con la maglia della Cremonese,Nicolò Fagioli si è messo in mostra durante la tournée americana ed ora Massimiliano Allegri è pronto a lanciarlo in Serie A in un centrocampo già in emergenza con gli infortuni di Pogba e McKennie



Sale l’attesa in casa Juventus per capire la situazione legata all’infortunio di Paul Pogba, il francese rischia di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico per risolvere la lesione al menisco laterale rimediata dopo poche settimane dal suo ritorno in bianconero.

Nelle ultime ore Max Allegri ha perso anche Weston Mckennie per un infortunio alla spalla e dovrà iniziare il campionato con un centrocampo in totale emergenza.

Il tecnico livornese ha sempre elogiato le grandi qualità tecniche di Nicolò Fagioli ed ora starebbe valutando l’idea di confermarlo in prima squadra ritenendolo già pronto per entrare nelle rotazioni dei titolari.





Fagioli vuole prendersi la Juventus

Il classe 2001 ha impressionato nella sua prima esperienza in Serie B contribuendo in modo significativo alla storia promozione della Cremonese in Serie A e guadagnandosi la chance di giocarsi la conferma nella sua amata Juventus.

Nicolò Fagioli non ha mai nascosto il suo amore per i colori bianconeri ed in questa tournée estiva ha fornito ottime prestazione contro Real Madrid e Chivas sfiorando anche un clamoroso gol da centrocampo.

Massimiliano Allegri dovrà decidere il futuro dell’ex Cremonese, di Miretti e di Rovella.

La sensazione è che Nicolò Fagioli sia il favorito assoluto per la conferma in prima squadra mentre per gli altri due è probabile un’esperienza in Serie B (o in una squadra minore di Serie A) per completare il processo di crescita.

Sul classe 2001 ci sono molte offerte ma il tecnico livornese ha chiesto tempo affermando di voler decidere soltanto a fine agosto quando il campionato sarà già entrato nel vivo ed avrà avuto modo di testare a pieno il ragazzo.

Ad oggi con Pogba e McKennie infortunati e Rabiot squalificato per la prima giornata, salgono enormemente le probabilità di vedere Nicolò Fagioli subito titolare nel 4-3-3 che scenderà in campo nella prima sfida ufficiale contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Il giovane centrocampista bianconero vuole togliere gli ultimi dubbi ad Allegri ed ha ancora a disposizione qualche settimana per meritarsi la permanenza nella sua squadra del cuore.