Fabrizio Corona si tuffa in politica e “corona” il suo sogno di una carriera al servizio del bene comune. L’ex re dei paparazzi ha scelto di partire dalla sua città natale, Catania, per impegnarsi nei panni di candidato al Consiglio comunale.

Le prossime elezioni comunali nel centro siciliano vedranno quindi il nome di Fabrizio Corona nella rosa di candidati della lista di Giuseppe Lipera, avvocato aspirante alla carica di sindaco.

Fabrizio Corona candidato alle comunali a Catania

La svolta politica di Fabrizio Corona passa per le consultazioni comunali di Catania. L’ex re dei paparazzi ha accettato di candidarsi come consigliere comunale nella lista “Movimento popolare catanese” del candidato sindaco Lipera.

Corona ha deciso di iniziare questa nuova avventura convinto del potenziale da investire per il bene della città in cui è nato e cresciuto, come lui stesso ha dichiarato dopo la conferma.

Le parole dell’ex re dei paparazzi sulla corsa alla carica di consigliere

A margine della decisione di entrare nella lista Mpc, Fabrizio Corona ha commentato la sua scelta ai microfoni dei giornalisti.

“Conosco la storia dell’avvocato Lipera – ha dichiarato – ecco perché sono qui. Io sono nato e cresciuto a Catania. Ho sempre detto che sarei diventato prima dei 58 anni presidente del Consiglio. Ora è un po’ presto perché ne ho appena fatti 49 però, se qualcuno mi avesse proposto di fare qualcosa di giusto, di concreto, io accolgo e se posso essere d’aiuto sono a disposizione e ci metto impegno, sacrificio e soprattutto serietà“.

Corona sostiene di poter offrire un contributo in termini di giustizia ed equità, parole che oggi, secondo la sua lettura degli eventi, non sarebbero parte integrante del vocabolario e dell’agenda politica.

L’ipotesi di Lipera sul ruolo di Corona in giunta

A stretto giro sono arrivate anche le prime parole dell’avvocato Lipera, candidato sindaco alla guida della lista che vede Corona tra i candidati al Consiglio comunale.

Lipera non avrebbe dubbi sul ruolo da affidare all’ex re dei paparazzi in caso di elezione e di formazione di una giunta che lo veda in testa come primo cittadino: “Corona ha indubbiamente delle capacità geniali e rappresenta per me una vittima del sistema giudiziario italiano. L’ho seguito da lontano da sempre e sono testimone di quello che hanno patito i suoi familiari. Se diventerò sindaco di questa città, Corona, che certamente verrà eletto consigliere comunale, sarà l’assessore ai Servizi sociali“.

La notizia della candidatura di Fabrizio Corona arriva in un momento in cui l’ex re dei paparazzi, attraverso Telegram, ha ripreso la sua attività di “cacciatore di scoop” lanciando alcuni sassi scottanti tra le maglie delle cronache.

“Con l’avvocato – ha voluto precisare Corona in merito alla sua candidatura alle comunali di Catania – ci legano un’infinità di cose che voi non potete sapere. Ha fatto parecchie cose con mio padre, con i miei zii, ha fatto cose per mia nonna, con mia nonna, conosce tutta la famiglia di mia madre, grandissimi avvocati. La seconda cosa per cui sono qui è perché, con la storia di vita personale che ho, ho in progetto di fare politica e l’ho sempre detto”.

Turismo, decoro urbano e potenziamento delle strutture per il rilancio e la promozione di cultura e sport: da qui parte il programma elettorale di Corona che punta a spazzare via l’idea di una politica lontana anni luce dai cittadini.

Grandissime, d’altra parte, le aspettative di Lipera sulla risposta che arriverà dalle urne delle amministrative del prossimo maggio: “Non ci sono dubbi che Fabrizio Corona sarà eletto consigliere comunale, penso che sarà quello che prenderà più voti a Catania, per la sua notorietà, la sua simpatia e la sua cultura“.