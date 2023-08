Fa rimuovere l’auto della vicina perché era al suo posto: lei si vendica così

Che cosa potrebbe mai succedere facendo rimuovere l’auto della vicina di casa? Ecco una storia realmente accaduta.

Casa: una parola che racchiude mille significati. Tornare alla propria abitazione, infatti, è ciò che tutti noi desideriamo dopo essercene assentati per un po’, poco o tanto che sia il lasso temporale in cui siamo stati fuori. Dopo una giornata di lavoro non vediamo l’ora di arrivare a casa, così come dopo un viaggio o dopo aver vissuto una situazione particolarmente stancante o stressante. Essa, insomma, è il nostro porto sicuro, il nostro nido, e il posto in cui ci rifugiamo quando abbiamo bisogno di rilassarci e di ricaricare le energie.

Vivere a casa propria con serenità e tranquillità, dunque è tra gli aspetti principali che ognuno di noi punta a raggiungere. E ciò è possibile solamente con il verificarsi di situazioni ben precise. Per prima cosa, è di fondamentale importanza amare sé stessi, e a seguire, ovviamente, anche le persone che vivono con noi. Dopodiché, dobbiamo rendere la nostra casa accogliente, e per farlo non ci resta che scegliere l’arredamento in base ai colori e allo stile che più ci piace.

E, infine, ma non per questo meno importante, per stare bene nella propria dimora è fondamentale anche avere un buon rapporto con il vicinato. Andare d’accordo con i vicini, infatti, è assolutamente necessario affinché non si verifichino spiacevoli situazioni come quella vissuta da una tiktoker americana. Quest’ultima, per una problematica inerente al suo posto auto, ha avuto una discussione con una vicina di casa. Essa, il giorno seguente, non ha pensato due volte a vendicarsi. Ecco, a tal proposito, che cosa è accaduto.

Fa rimuovere l’auto della vicina

Ad oggi, sui social network, spesso troviamo profili di persone che non fanno altro che mostrare lusso e vite perfette. In realtà, tali piattaforme dovrebbero raccontare storie di vita reale, non solo per non creare false aspettative, per lo più ai giovani, ma anche per rendere pubbliche situazioni che, magari, potrebbero riguardare una platea molto estesa di persone.

Di recente, ad esempio, una tiktoker americana ha pubblicato un video che, poco dopo, è stato rimosso, inerente a una diatriba con una sua vicina di casa riguardo al parcheggio del condominio. La ragazza, proprio su TikTok ha raccontato di come una vicina parcheggiasse ogni giorno la macchina all’interno del suo posto auto, e che nonostante lei abbia più volte fatto presente la cosa, la donna sembrava non avere intenzione di smettere di farlo.

A questo punto, stizzita dalla situazione, la tiktoker ha chiamato il carroattrezzi per far rimuovere la macchina della vicina, in modo da potersi riappropriare del suo parcheggio. La giovane donna, così facendo, non ha fatto altro che cercare di far rispettare i suoi diritti, ma la vicina, come facilmente si può intuire, non ha reagito nel migliore dei modi.

La reazione

Successivamente al video dell’accaduto che poi è stato rimosso, la tiktoker americana ha documentato la reazione della vicina dopo che la rimozione della sua auto dal proprio parcheggio. La ragazza, nel nuovo video pubblicato sul suo profilo TikTok ha mostrato il biglietto lasciatole dalla vicina sulla macchina.

Con tale messaggio scritto lasciatole sul parabrezza dell’auto, la donna ha voluto far sapere alla tiktoker che l’avrebbe denunciata, e con degli epiteti poco carini, le ha dato appuntamento in tribunale. Questa storia sta a indicare che “tutto il mondo è paese”, come si suol dire, e che le faide tra vicini non conoscono nazionalità. Ormai si sa, (purtroppo) le liti condominiali sono all’ordine del giorno…