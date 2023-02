F1, oggi test in Bahrain: il programma della prima tappa del mondiale 2023

Giornata di test in Bahrain, con Verstappen davanti a tutti. Segue Alonso, poi le Ferrari: venerdì 3 marzo le prove libere alle 12.30.

E’ emerso ill campione del mondo in carica nei primi test di pre-season. Max Verstappen insaziabile ha condotto la sua monoposto per 157 giri in Bahrain, posizionandosi con il tempo di 1,32.837 davanti a tutti, secondo subito dietro alla Redbull invece Alonso a soli 29 millesimi di ritardo con la sua Aston Martin. Manca poco al via della nuova stagione di Formula 1: ecco gli appuntamenti della prima tappa del mondiale.

F1, mondiale 2023: oggi i primi test in Bahrain

Le Ferrari dietro ad Alonso e Verstappen. Si conclude così la prima giornata di test pre-season con il campione del mondo ancora davanti a tutti, in ben 157 giri a Sakhir. Le Ferrari di Sainz e Leclerc, dopo la ottima Aston Martin guidata dallo spagnolo, si sono posizionati a 4 decimi dal miglior tempo dell’olandese della Redbull, confermando l’ottimismo annunciato in sede di presentazione della nuova SF-23.

E’ stato il campione del mondo in carica l’unico pilota nella giornata di oggi a guidare infatti in entrambe le sessioni, mentre ad esempio sia Hamilton che Leclerc, così come Norris e Alonso si sono dati il cambio con il compagno di squadra nella sessione del pomeriggio.

I giri messi insieme dal cavallino sono stati 64 e 72, e hanno permesso alla scuderia di portare a casa un’importante quantità di dati che servirà a limare i dettagli in vista della vera prova, la prossima settimana.

Parla di prova positiva Sainz dopo i test, che si dice soddisfatto dei set-up mattutini e della tenuta delle gomme, già vista ad Abu Dhabi. Sulla stessa linea anche Leclerc, che parla di ottimi test su due livelli di carburante. Ecco la top 5 dei tempi della giornata di test di oggi: Verstappen 1.32.837, Alonso 1.32.866, Sainz 1.33.253, Leclerc 1.33.267, Norris 1.33.462.

La prima tappa del nuovo mondiale: si parte venerdì 3 marzo

Appuntamento al 3 marzo però per la partenza del mondiale. Manca poco alla prima sessione ufficiale di prove libere, con appuntamento alle 12.30 e poi ancora alle 16 con le prove libere 2. Le prove libere continueranno con la terza e quarta fase il 4 marzo sempre alle 12.30, poi le qualifiche alle ore 16, per l’attesissima griglia di partenza di domenica.

Griglia che si formerà il 5 novembre alle 16, con la gara che verrà trasmessa – un’ora avanti rispetto al classico orario delle 15 delle gare europee, su SkySport. Le qualifiche saranno visibili in chiaro su Tv8, il canale 8 satellite di Sky.