Ezio Greggio, avete mai visto dove abita? Ha una casa lussuosissima

Ultimamente, Ezio Greggio sta facendo molto parlare di se non per la sua carriera quanto per la sua relazione sentimentale. Ma sapete dove vive?

Il noto conduttore di Striscia la Notizia ha scelto di non vivere in Italia. Vediamo qualche scorcio della sua dimora.

La carriera di Ezio Greggio

Noto attore, comico, regista e presentatore televisivo italiano. Tutto questo è Ezio Greggio, nato a Cossato, in provincia di Biella, il 7 aprile 1954. La sua carriera è iniziata come giornalista sportivo per poi diventare uno dei volti più popolari della televisione italiana.

La carriera di Ezio Greggio è iniziata nei primi anni ’80, quando partecipò a diverse trasmissioni televisive, tra cui Drive In, programma comico di Antonio Ricci diventato poi un cult per gli amanti del genere.

Sono state la sua verve comica ed il suo talento, a far diventare Ezio Greggio uno dei protagonisti della scena comica italiana. I suoi sketch surreali e la sua capacità di improvvisazione sono ben noti.

Negli anni successivi, Greggio si è dedicato anche alla regia, dirigendo diversi film come Svitati (1989) e Il silenzio dei prosciutti (1994), una parodia dei film thriller degli anni ’90.

Oggi lo vediamo in televisione a Striscia la Notizia ma più che per la sua carriera sta facendo parlare di se per via della sua relazione sentimentale. L’uomo, ormai 68 enne, infatti, convive con la fidanzata Romina Pierdomenico, di soli 30 anni. Vediamo dove vivono.

Dove vive

L’attore e comico italiano è sempre stato particolarmente attratto dal lusso. Qualche anno fa, infatti, pubblicò un tweet in cui rivelava di essere ospite di una dimora di proprietà dell’attrice Doris Day, a Los Angeles. Lì, abitò per un anno.

Oggi, invece, sembrerebbe che Ezio Greggio abbia lasciato l’Italia (seppur temporaneamente), per vivere insieme alla sua dolce metà, in una lussuosa casa in Costa Azzurra, precisamente a Montecarlo. Una dimora che l’ha visto trascorrere tutto il periodo del lockdown, come ha dichiarato in un’intervista:

“Non uscivo praticamente mai di casa ho letto tanti libri, specialmente quelli iniziati e mai finiti, visto tantissimi film e fatto un po’ di social”.

Nella sua casa di Montecarlo sembrerebbe che l’attore abbia finalmente trovato il relax e la pace che tanto cercava, insieme alla modella Romina Pierdomenico che arrivò seconda a Miss Italia 2012, che è in grado di dargli tanta allegria.

Quando lavora a Striscia La notizia, il conduttore, però, vive principalmente a Milano riservando la casa di Montecarlo per i momenti off. In questi giorni, Ezio Greggio è impegnato con la presentazione del suo nuovo libro che si intitola N1, in giro per le città d’Italia. Nel volume racconta al suo pubblico la sua lunga carriera costellata di successi sotto forma di autobiografia. Non mancano le digressioni sulla sua infanzia.