Ex Bonus Renzi: quando sarà pagato il trattamento integrativo in busta paga?

Ex Bonus Renzi in busta paga: quando sarà accreditato il trattamento integrativo? Ecco la comunicazione dell’Inps.

Come comunicato dall’Inps, l’accredito del contributo Irpef dovrebbe avvenire entrò la metà del corrente mese di agosto per i lavoratori dipendenti e per coloro che percepiscono la disoccupazione. Per avere maggiori informazioni in merito all’erogazione dell’ex bonus Renzi è necessario accedere al fascicolo previdenziale dell’Inps e controllare la data di accredito e l’importo spettante tramite Cie, Cns e Spid.

Ex Bonus Renzi: a chi spetta l’accredito?

Il trattamento integrativo o ex Bonus Renzi o Bonus Irpef è un beneficio che viene erogato ai lavoratori dipendenti ed ai percettori dell’indennità di disoccupazione (Naspi). Possono beneficiare del trattamento integrativo molti lavoratori con inquadramenti professionali: lavoratori in cassa integrazione, soci lavoratori di cooperative, stagisti, borsisti, sacerdoti, tirocinanti, lavoratori socialmente utili e lavoratori in congedo di paternità.

A quanto ammonta l’ex Bonus Irpef o ex Bonus Renzi?

L’ex Bonus Renzi consiste in un’integrazione economica di importo pari a 1200 euro all’anno, ovvero 100 euro al mese. Questo bonus viene accreditato direttamente in busta paga dal datore di lavoro o erogato dall’Inps senza necessità di presentare alcuna domanda. L’importo spettante varia in base al reddito: sarà di importo massimo per i lavoratori dipendenti o per i percettori dell’indennità di disoccupazione che percepiscono un reddito di importo inferiore ai 15mila euro.

L’importo spettante sarà minore all’aumentare del reddito maturato e fino al tetto massimo di 28.000 euro. Per redditi di importo superiore ai 28mila euro l’ex Bonus Renzi non ha validità. Inoltre, questo bonus non spetta a tutti coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza ed altri sussidi pubblici.

Quando sarà accreditato l’ex Bonus Renzi?

L’ex Bonus Renzi sarà accreditato nella seconda metà del corrente mese di agosto. Per conoscere la data di accredito del bonus è necessario consultare il fascicolo previdenziale, accedendo al sito istituzionale dell’Inps. Basta accedere tramite Cns, Cie e Spid e cliccare in alto a destra su “Utilizza lo strumento”. Poi si deve cliccare su Prestazioni > Pagamenti e selezionare la tipologia di prestazione desiderata.

In questo modo è possibile conoscere l’importo spettante e il giorno in cui l’Inps accredita l’ex Bonus Renzi. I dipendenti riceveranno l’accredito in busta paga e i dipendenti del pubblico impiego potranno accedere al sistema NoiPA per controllare la data di accredito e l’importo spettante in busta paga.

Calcolo ex Bonus Renzi 2023

Il calcolo dell’ex Bonus Renzi viene eseguito tenendo conto delle seguenti detrazioni fiscali: spese sanitarie, familiari a carico, mutui immobiliari per acquisto della prima casa, spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Non hanno diritto al trattamento integrativo i lavoratori che non hanno sostenuto spese per i lavori di ristrutturazione edilizia, non hanno chiesto mutui e sono senza familiari a carico.

Come recuperare l’ex bonus Renzi perso?

Nel caso in cui si abbia perso l’ex bonus Renzi è possibile procedere al recupero presentando la dichiarazione dei redditi. In sede di dichiarazione dei redditi si potrà percepire quanto percepito nell’anno di imposta precedente.